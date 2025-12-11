Continua l’ofensiva del moviment dels Bombers Voluntaris de cara a la manifestació que han convocat pel 19 de desembre a la seu del departament d’Interior, que dirigeix la consellera Núria Parlon. Si les dues darreres setmanes, centenars de membres d’aquest col·lectiu van presentar demandes a les demarcacions del Camp de Tarragona, l’Ebre i Ponent, avui ha estat el torn dels bombers adscrits als parcs de les comarques gironines. És la tercera onada de demandes de bombers precaris a la Generalitat pels seus drets laborals. En quedarà una quarta a Barcelona que farà superar la xifra de 400 demandes en total.
En concret, aquest dijous s’han presentat dues demandes conjuntes contra la Generalitat de 45 bombers voluntaris dels parcs de la demarcació als jutjats de Girona i Figueres (Alt Empordà). Unes demandes que reclamen el reconeixement de l’existència de relació laboral en la prestació del seu servei i els drets que pertoquen com a treballadors. De fet, denuncien que són els “riders” del cos d’extinció d’incendis. Els bombers demandants són adscrits als parcs d’Arbúcies, Camprodon, Maçanet de la Selva, Puigcerdà, Ribes de Freser, Sant Hilari Sacalm, Santa Coloma de Farners i Tossa de Mar, La Jonquera, L’Escala, Portbou i Sant Climent Sescebes.
El model de demanda presentat continua insistint en la “professionalització encoberta”. És a dir, que “sota una falsa aparença d’una teòrica voluntarietat s’amaga una professionalització encoberta del col·lectiu”. Un procés que denuncien s’ha vist incrementat durant els últims anys amb l’obligatorietat de fer un nombre d’hores mínimes a l’any (650) i d’estar controlats mitjançant una app, a l’estil de Glovo. “La Generalitat opta per tenir bombers rider per estalviar-se costos”, lamenten.
“Demanem el que és just”
La presentació de les demandes ha tingut el suport de membres del col·lectiu i de sindicats a les portes dels Jutjats. El president de Bombers Precaris en Lluita, Daniel Sitjà, ha llegit un comunicat en què el col·lectiu afirma que “demanem el que és just també a Girona i les seves comarques: els nostres drets laborals”. “Estem en lluita perquè, si la història ens ha ensenyat alguna cosa, és que els drets es conquereixen lluitant. I seguirem amb pas ferm fins que la Generalitat reconegui una cosa tan simple com això: que, quan ens posem el vestit de bomber i anem a un incendi, estem treballant”, ha recalcat.
Per la seva banda, Miquel Brunet, bomber voluntari demandant i també cap del parc de Sant Climent Sescebes, ha criticat que es troben “sotmesos cada dia a situacions de risc i, tanmateix, estem desprotegits en cas d’accidents com el que vam patir aquest estiu. No tenim prevenció de riscos laborals ni dret a malalties professionals”. Miquel Mesegué, president de la Federació de Bombers Voluntaris i també membre de Bombers Precaris en Lluita, ha emfatitzat la manca de protecció i cobertura sanitàries perquè “no són treballadors”. “És com si et fessis mal a casa teva; no estàs cobert, els nostres accidents no consten com a accidents laborals, sinó com a contingència comú”, subratllen per recordar que “són bombers” i arrisquen en la seva feina.
En la mateixa línia s’ha queixat Josep Maria Alcalà, president de Asbovoca, que ha anat una passa més enllà acusant la Generalitat de fer “frau a la Seguretat Social, perquè no ens cotitzen, es desentenen i ens deriven a les nostres pròpies mútues o empreses, a qui s’encarreguen les nostres baixes o incapacitats”. “Uns i altres som bombers, hem superat tots una convocatòria pública, hem fet proves físiques, teòriques, ens han anomenat, n’hem fet formació, no estem disfressats aquí, som bombers de la Generalitat i la Generalitat ens deixa tirats cada vegada que tenim un accident”, ha retret.