Bombers voluntaris es despullen a Interior per reivindicar els seus drets

Acció sorpresa i simbòlica davant de les portes del Departament d’Interior. Uns dels col·lectius de servidors públics que estan fent notar més el seu malestar pel tracte que els dispensa l’Administració, els bombers voluntaris, s’han despullat davant la seu que dirigeix la consellera Núria Parlon. Una imatge que han volgut presentar com una metàfora que la conselleria els deixa “despullats i desprotegits“. És l’enèsima etapa d’un seguit de protestes i manifestacions que han dut a terme durant les darreres setmanes a través de diverses concentracions i la presentació de 410 demandes davant els jutjats socials de Barcelona, Manresa, Granollers, Mataró, Sabadell, Terrassa Girona, Figueres, Reus, Tarragona, Tortosa i Lleida.
Aquest matí centenars de bombers voluntaris, amb la casaca i el casc de l’uniforme, s’han concentrat davant la seu d’Interior, protegida amb unitats antiavalots dels Mossos d’Esquadra. Una protesta sorolla que es pot resumir en una de les consignes que formaven la llista d’Spotify de la manifestació: “Illa, Illa, Illa, regula la plantilla!”. És a dir, la seva reclamació és, bàsicament, el reconeixement dels seus drets laborals i que siguin donats d’alta a la seguretat social. “Volem acabar amb l’uberització dels bombers”, exemplifiquen en els seus comunicats i manifestos. “No som el Glovo d’un servei públic”, defensen.
410 bombers demandants
La protesta ha volgut fer valdre la interposició de 6 demandes conjuntes de 168 demandants, que se sumen a les 110 de la demarcació de les comarques de Lleida, les 87 del Camp de Tarragona i 45 de les comarques gironines. En total, 410 bombers voluntaris que pertanyen a 71 parcs -61 de voluntaris i deu de mixtos-. Els representants de les entitats que agrupen els Bombers Voluntaris retreuen al Govern que ni tant sols han volgut seure a la taula de negociació.
El model de les demandes presentades es basa en la “professionalització encoberta”. És a dir, que “sota una falsa aparença d’una teòrica voluntarietat s’amaga una professionalització encoberta del col·lectiu”. Un procés que denuncien s’ha vist incrementat durant els últims anys amb l’obligatorietat de fer un nombre d’hores mínimes a l’any (650) i d’estar controlats mitjançant una app, a l’estil de Glovo. “La Generalitat opta per tenir bombers rider per estalviar-se costos”, lamenten.
Josep Maria Alcalà, president de Asbovoca, acusa la Generalitat de fer “frau a la Seguretat Social, perquè no ens cotitzen, es desentenen i ens deriven a les nostres pròpies mútues o empreses, a qui s’encarreguen les nostres baixes o incapacitats”. De fet, apunta la corrupció de les hores extres dels bombers funcionaris com el mur que impedeix la seva regulació. Miquel Mesegué, president de la Federació de Bombers Voluntaris i també membre de Bombers Precaris en Lluita, denuncia la manca de protecció i cobertura sanitàries i de material caducat als parcs que ha recordat que no tenen categoria de lloc de treball perquè “no són treballadors”. El president de Bombers Precaris en Lluita, Daniel Sitjà, ha llegit un comunicat en què el col·lectiu anuncia que estan “en lluita perquè, si la història ens ha ensenyat alguna cosa, és que els drets es conquereixen lluitant”. ” I seguirem amb pas ferm fins que la Generalitat reconegui una cosa tan simple com això: que, quan ens posem el vestit de bomber i anem a un incendi, estem treballant”, ha conclòs.
Campanya de solidaritat
Des del col·lectiu asseguren que continuaran en lluita continuarà amb la seva mobilització i està iniciant una campanya de solidaritat i recollida de suports socials que, de moment i quant a organitzacions, ha sumat aquests dies nous suports com ara ‘ Solidaritat Obrera, Ecologistes en Acció de Catalunya i la Marea Pensionista de Catalunya als ja rebuts de Riders X, l’Observatori de Treball, Algorisme i Societat, la secció sindical de Bombers de CCOO de Catalunya i el sindicat CoBas.