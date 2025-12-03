La taca d’oli s’estén de manera precisa i organitzada. Si el passat 21 de novembre més d’un centenar de bombers voluntaris van registrar a Lleida la primera demanda conjunta contra la Generalitat davant el Jutjat Social de Lleida, aquest dimecres ha estat el torn dels bombers voluntaris del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. En concret, s’han presentat tres demandes conjuntes contra la Generalitat de 87 bombers voluntaris dels parcs d’aquestes demarcacions, pel reconeixement de l’existència de relació laboral en la prestació del seu servei. Les demandes s’han repartit als jutjats de Reus, Tarragona i Tortosa.
Els demandants presten serveis a les regions de Tarragona (40) i Terres de l’Ebre (47), i que es distribueixen en 10 parcs de bombers voluntaris -dels 12 existents en aquestes regions- i altres 3 mixtos. La presentació de la demanda també ha comptat amb una concentració de suport per part del col·lectiu dels bombers, que depèn de la Direcció General d’Extinció i Prevenció d’Incendis. Les demandes s’estan convertint en un neguit per a la consellera d’Interior, Núria Parlon.
De fet, dijous de la setmana vinent, un altre grup de bombers voluntaris, en aquest cas de la demarcació de Girona, tornaran a presentar un paquet de demandes col·lectives. I el 19 de desembre, serà el torn dels adscrits en els parcs de la regió de Barcelona. Un dia que s’ha convocat una mobilització al carrer. En total, es preveu presentar demandes conjuntes en 12 jutjats socials de Catalunya i que, a final d’any, siguin una mica més de 400 els demandants. Una xifra provisional que es podria ampliar durant els primers mesos de l’any que ve.
Professionalització encoberta i el “bomber rider“
Les demandes, bàsicament, plantegen que sota una “falsa aparença d’una teòrica voluntarietat s’amaga una professionalització encoberta” del col·lectiu. “És un procés que s’ha vist aguditzat durant els últims anys amb l’obligatorietat de fer un nombre d’hores mínimes a l’any (650) i d’estar controlats mitjançant una app, a l’estil de Glovo”, comenten fonts de la coordinadora de Bombers Precaris. “La Generalitat, en comptes d’assumir la responsabilitat i el reconeixement dels drets a treballadors públics que presten un servei essencial d’alt risc, ha optat per mantenir bombers rider sense cotitzar a la Seguretat Social”, insisteixen.
Precisament, al Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre aquest col·lectiu és on pot tenir més febleses per la geografia i la situació. Jordi Morera, bomber voluntari del parc de Batea, demandant i membre de Bombers Precaris en Lluita, recorda que “Tarragona i Terres de l’Ebre són un territori complicat, ja que conté massa forestal i al mateix temps és una zona de forts vents i on se sol donar el fenomen de la gota freda, així que ens enfrontem a tota mena d’emergències”. “Fem les mateixes tasques que qualsevol altre bomber, però nosaltres no tenim drets laborals i és inconcebible que l’administració mantingui aquesta situació”, ha etzibat.
Per la seva banda el president de Bombers Precaris en Lluita, Daniel Sitjà, ha llegit un nou comunicat a les portes del jutjat en què el col·lectiu afirma que “demanem el que és just també a Tarragona i Terres de l’Ebre: els nostres drets laborals”. “Som indispensables per arribar fins al darrer racó del país, de nord a sud i d’est a oest: defensem la gent, defensem el territori, defensem la terra. Fem la mateixa feina que la resta de bombers, estem integrats sota el mateix comandament i se’ns exigeixen unes hores mínimes i estar controlats per una app per continuar prestant servei. On és el voluntariat en tot això? Tots els bombers som treballadors”, ha afegit.
Més suports
Els parcs amb bombers precaris demandants a la demarcació de Tarragona són Alcover, Sant Jaume dels Domenys, Santa Coloma de Queralt, Sarral, Valls i Vila-rodona, tots pertanyents als jutjats de Tarragona; i, en el cas de la regió d’emergències de Terres de l’Ebre: Flix i Tivissa i l’Ametlla de Mar, Batea, Benifallet, Horta de Sant Joan i Ulldecona. En el marc de la lluita contra aquesta “uberització”, la coordinadora destaca el suport a la lluita d’aquest col·lectiu dels Riders X Drets i de l’Observatori de Treball, Algorisme i Societat. També compten amb els primers suports sindicals: de l’Agrupació de Bombers de CCOO i del sindicat CoBas.