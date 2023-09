Treva entre els bombers voluntaris i Interior després d’un estiu de protestes

Els bombers voluntaris han signat una treva amb el Departament d’Interior després d’un estiu ple de protestes per reivindicar millores laborals. Després de moltes negociacions, els bombers voluntaris han tancat un acord amb la Generalitat per millorar la cobertura sanitària del cos i garantir que els seus efectius rebin una compensació mensual sense límit de temps en cas d’incapacitat temporal o permanent.

El Consell de Bombers Voluntaris, adscrit a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS), va mantenir una reunió aquest dijous per analitzar les demandes del col·lectiu, que en les últimes setmanes ha protestat per reclamar una “regularització” del cos i més cobertura en cas d’accident. A principis de setembre es van concentrar davant del Parlament per reclamar una cobertura sanitària “digna”.

Uns 300 bombers voluntaris es concentren a les portes del Parlament de Catalunya per demanar la regularització del col·lectiu / ACN

Canvis importants per equiparar els bombers

Segons han informat els bombers voluntaris, el principal canvi és l’eliminació del límit de la compensació per incapacitat temporal, que el 2020 es va fixar en 365 dies. A partir d’ara, la cobertura no tindrà un límit temporal. La modificació de l’ordre actual es tramitarà de manera immediata, segons Interior. L’altre gran avenç és per dotar el cos d’una mútua sanitària que garanteixi la “cobertura mèdica completa amb totes les especialitats d’assistència”.

Fins ara, els bombers voluntaris tenien la mateixa mútua d’accidents que els bombers funcionaris, però amb limitacions sobre les cobertures. Ara s’adequarà a cada zona i es garantirà una “cobertura mèdica sense limitacions”. Durant la reunió també es va parlar de com millorar el procés d’incorporació al cos i les bases de les convocatòries, així com altres mesures complementàries que rebaixen la tensió amb Interior.