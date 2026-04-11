Els bombers voluntaris han pres Barcelona aquest dissabte a la tarda per collar el Govern i denunciar la precarietat laboral a la qual estan exposats. Muntats sobre bicicletes mig centenar de bombers s’han manifestat pel centre de Barcelona simulant que eren ‘riders’ de les empreses de repartiment a domicili per reclamar “millores urgents” dels drets laborals i denunciar una “professionalització encoberta insostenible”. En declaracions recollides per l’ACN el president de Bombers Precaris en Lluita, Daniel Sitjà, ha destacat que els voluntaris “som bombers sense drets laborals i estem controlats per una aplicació com els riders de Glovo”. A més dels Bombers voluntaris a la concentració també hi han participat membres de Riders X Drets, els quals han acompanyat els bombers des de les portes del Departament d’Interior fins al Parlament de Catalunya i la plaça de Sant Jaume.
“La nostra precarietat es basa que la Generalitat es nega a reconèixer que, quan entrem a foc, estem treballant” ha assegurat un Sitjà que lamentat que els bombers voluntaris tenen una “una feina d’alt risc i això hauria de comportar el reconeixement de drets com ara cotitzar a la seguretat social, la prevenció de riscos laborals o el reconeixement dels accidents laborals en l’exercici de la nostra feina”. El president de Bombers Precaris en Lluita ha volgut recordar que és el Govern de la Generalitat qui té les claus del conflicte assegurant que “pot posar fi a aquesta situació quan vulgui, ja que només és una qüestió de voluntat política”.
El conflicte, als jutjats
El conflicte entre els bombers voluntaris està ja als jutjats, ja que segons han destacat des del cos d’emergència s’han admès a tràmit set de les dotze demandes conjuntes que Bombers Precaris va presentar a finals del 2025. Concretament, les admissions són les de Lleida (25 de setembre de 2026), Figueres (5 de novembre de 2026), Girona (28 de gener de 2027), Granollers (28 d’octubre de 2026), Mataró (27 de gener de 2027), Terrassa (7 d’octubre de 2026) i Reus (18 de febrer de 2027) i des dels bombers voluntaris destaquen que “a Tortosa, el jutge ha demanat presentar les demandes individualment (un total de 28) i, dels altres jutjats, que són Barcelona, Tarragona i Manresa, encara no en tenim notícia”.