Los bomberos voluntarios tomaron Barcelona este sábado por la tarde para presionar al Gobierno y denunciar la precariedad laboral a la que están expuestos. Montados en bicicletas, medio centenar de bomberos se manifestaron por el centro de Barcelona simulando que eran ‘riders’ de las empresas de reparto a domicilio para reclamar «mejoras urgentes» de los derechos laborales y denunciar una «profesionalización encubierta insostenible». En declaraciones recogidas por la ACN, el presidente de Bomberos Precarios en Lucha, Daniel Sitjà, destacó que los voluntarios «somos bomberos sin derechos laborales y estamos controlados por una aplicación como los riders de Glovo». Además de los Bomberos voluntarios, en la concentración también participaron miembros de Riders X Drets, quienes acompañaron a los bomberos desde las puertas del Departamento de Interior hasta el Parlamento de Cataluña y la plaza de Sant Jaume.

«Nuestra precariedad se basa en que la Generalitat se niega a reconocer que, cuando entramos en un incendio, estamos trabajando», aseguró un Sitjà que lamentó que los bomberos voluntarios tienen un «trabajo de alto riesgo y esto debería comportar el reconocimiento de derechos como cotizar a la seguridad social, la prevención de riesgos laborales o el reconocimiento de los accidentes laborales en el ejercicio de nuestro trabajo». El presidente de Bomberos Precarios en Lucha quiso recordar que es el Gobierno de la Generalitat quien tiene las claves del conflicto asegurando que «puede poner fin a esta situación cuando quiera, ya que solo es una cuestión de voluntad política».

El conflicto, en los tribunales

El conflicto entre los bomberos voluntarios ya está en los tribunales, ya que según destacaron desde el cuerpo de emergencia se han admitido a trámite siete de las doce demandas conjuntas que Bomberos Precarios presentó a finales de 2025. Concretamente, las admisiones son las de Lleida (25 de septiembre de 2026), Figueres (5 de noviembre de 2026), Girona (28 de enero de 2027), Granollers (28 de octubre de 2026), Mataró (27 de enero de 2027), Terrassa (7 de octubre de 2026) y Reus (18 de febrero de 2027) y desde los bomberos voluntarios destacan que «en Tortosa, el juez ha pedido presentar las demandas individualmente (un total de 28) y, de los otros juzgados, que son Barcelona, Tarragona y Manresa, todavía no tenemos noticia».