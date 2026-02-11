Los bomberos voluntarios que llevan años denunciando su situación de precariedad iniciaron una nueva estrategia hace tres meses. Con una organización propia de una empresa suiza, se organizaron y abrieron la vía judicial a través de los juzgados de lo Social en toda Cataluña. Se presentaron 410 demandas de reconocimiento de derechos en los juzgados de Cataluña. De hecho, las últimas se presentaron con un vistoso acto frente a la consejería de Interior el pasado 19 de diciembre, donde los bomberos se desnudaron como metáfora de su desprotección. Su reclamación es, básicamente, el reconocimiento de sus derechos laborales y que sean dados de alta en la seguridad social.

A pesar de las maniobras de los servicios jurídicos de la Generalitat para plantear conflictos competenciales, los jueces han decidido seguir adelante y han comenzado no solo a admitir a trámite las demandas sino también a señalar las vistas orales. Es el caso de los juzgados sociales de Lleida, Figueres, Granollers y Terrassa. Todas entre septiembre y octubre de este año. Unas vistas que responden a las demandas de 171 bomberos voluntarios. Una noticia que, según fuentes de los Bomberos Voluntarios, «celebran porque es un paso muy importante» para sus pretensiones.

El hecho de que ya se hayan señalado vistas es una pequeña victoria, ya que el Gobierno «había maniobrado y se había personado de momento en tres de estos juzgados para plantear un posible conflicto sobre la jurisdicción competencial». Los letrados del departamento de Interior argumentan que estas demandas corresponden a la vía contenciosa administrativa. Desde el equipo legal de Bomberos Precarios consideran que este planteamiento «no tiene fundamento porque en este caso no se está cuestionando una resolución administrativa sino la posible relación laboral encubierta de los bomberos voluntarios, y que así se intenta impedir la celebración de los juicios ya señalados o por señalar».

Una imagen de los bomberos voluntarios presentando las demandas en los juzgados de Girona/Bomberos Precarios

Tres demandas

Por otro lado, están en proceso de tramitación, ya con número de diligencias, 3 demandas que esperan resolver algunas cuestiones previas. En concreto, Reus, Tortosa y Girona. En el caso de Tortosa, el juez ha propuesto archivar la demanda conjunta y presentar las demandas por separado para que sean acumuladas en un solo proceso. Los abogados de los bomberos han recurrido contra la decisión y ahora se está a la espera de su resolución. En el caso de Girona, el juez requirió documentación sobre la reclamación provisional de cantidad de los demandantes, que ya ha sido aportada, en espera de su próxima admisión a trámite.

En el caso de la capital del Baix Camp se ha tenido que aclarar su competencia territorial del Juzgado a petición de la Generalitat que ya se ha personado. Precisamente este martes, el juez de acuerdo con las razones de los bomberos y de la Fiscalía ha admitido su competencia territorial. Las otras cinco demandas restantes (Barcelona, ​​Tarragona, Sabadell, Mataró y Manresa) se han repartido y están pendientes de admisión, señalamiento de juicio u otras actuaciones relevantes.