La mancha de aceite se extiende de manera precisa y organizada. Si el pasado 21 de noviembre más de un centenar de bomberos voluntarios registraron en Lleida la primera demanda conjunta contra la Generalitat ante el Juzgado Social de Lleida, este miércoles ha sido el turno de los bomberos voluntarios del Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre. En concreto, se han presentado tres demandas conjuntas contra la Generalitat de 87 bomberos voluntarios de los parques de estas demarcaciones, por el reconocimiento de la existencia de relación laboral en la prestación de su servicio. Las demandas se han repartido en los juzgados de Reus, Tarragona y Tortosa.

Los demandantes prestan servicios en las regiones de Tarragona (40) y Terres de l’Ebre (47), y se distribuyen en 10 parques de bomberos voluntarios -de los 12 existentes en estas regiones- y otros 3 mixtos. La presentación de la demanda también ha contado con una concentración de apoyo por parte del colectivo de los bomberos, que depende de la Dirección General de Extinción y Prevención de Incendios. Las demandas se están convirtiendo en una preocupación para la consejera de Interior, Núria Parlon.

De hecho, el jueves de la próxima semana, otro grupo de bomberos voluntarios, en este caso de la demarcación de Girona, volverán a presentar un paquete de demandas colectivas. Y el 19 de diciembre, será el turno de los adscritos en los parques de la región de Barcelona. Un día en que se ha convocado una movilización en la calle. En total, se prevé presentar demandas conjuntas en 12 juzgados sociales de Cataluña y que, a final de año, sean un poco más de 400 los demandantes. Una cifra provisional que podría ampliarse durante los primeros meses del próximo año.

Núria Parlon habla con unos Bomberos/ACN

Profesionalización encubierta y el «bombero rider«

Las demandas, básicamente, plantean que bajo una «falsa apariencia de una teórica voluntariedad se esconde una profesionalización encubierta» del colectivo. «Es un proceso que se ha visto agudizado durante los últimos años con la obligatoriedad de hacer un número de horas mínimas al año (650) y de estar controlados mediante una app, al estilo de Glovo», comentan fuentes de la coordinadora de Bomberos Precarios. «La Generalitat, en lugar de asumir la responsabilidad y el reconocimiento de los derechos a trabajadores públicos que prestan un servicio esencial de alto riesgo, ha optado por mantener bomberos rider sin cotizar a la Seguridad Social», insisten.

Precisamente, en el Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre este colectivo es donde puede tener más debilidades por la geografía y la situación. Jordi Morera, bombero voluntario del parque de Batea, demandante y miembro de Bombers Precaris en Lluita, recuerda que “Tarragona y Terres de l’Ebre son un territorio complicado, ya que contiene masa forestal y al mismo tiempo es una zona de fuertes vientos y donde suele darse el fenómeno de la gota fría, así que nos enfrentamos a todo tipo de emergencias”. “Realizamos las mismas tareas que cualquier otro bombero, pero nosotros no tenemos derechos laborales y es inconcebible que la administración mantenga esta situación”, ha afirmado.

Por su parte el presidente de Bombers Precaris en Lluita, Daniel Sitjà, ha leído un nuevo comunicado a las puertas del juzgado en el que el colectivo afirma que “pedimos lo que es justo también en Tarragona y Terres de l’Ebre: nuestros derechos laborales”. “Somos indispensables para llegar hasta el último rincón del país, de norte a sur y de este a oeste: defendemos a la gente, defendemos el territorio, defendemos la tierra. Hacemos el mismo trabajo que el resto de bomberos, estamos integrados bajo el mismo mando y se nos exigen unas horas mínimas y estar controlados por una app para continuar prestando servicio. ¿Dónde está el voluntariado en todo esto? Todos los bomberos somos trabajadores”, ha añadido.

Más apoyos

Los parques con bomberos precarios demandantes en la demarcación de Tarragona son Alcover, Sant Jaume dels Domenys, Santa Coloma de Queralt, Sarral, Valls y Vila-rodona, todos pertenecientes a los juzgados de Tarragona; y, en el caso de la región de emergencias de Terres de l’Ebre: Flix y Tivissa y l’Ametlla de Mar, Batea, Benifallet, Horta de Sant Joan y Ulldecona. En el marco de la lucha contra esta «uberización», la coordinadora destaca el apoyo a la lucha de este colectivo de los Riders X Drets y del Observatorio de Trabajo, Algoritmo y Sociedad. También cuentan con los primeros apoyos sindicales: de la Agrupación de Bomberos de CCOO y del sindicato CoBas.