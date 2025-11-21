Encara que sembli una contradicció o una broma pesada, ja fa temps que els ànims estan encesos al cos de bombers voluntaris. I aquest divendres s’ha obert una nova etapa que pot complicar la vida al Departament d’Interior, que dirigeix la consellera Núria Parlón, i, de retruc, al Govern. Més d’un centenar de bombers voluntaris han presentat a Lleida la primera demanda conjunta contra la Generalitat davant el Jutjat Social de Lleida.
En concret, és una demanada del que defineixen com a “110 bombers precaris”, el malnom amb què s’anomenen els voluntaris. La demanda busca el “reconeixement de l’existència de relació laboral en la prestació del seu servei”. La demanda la signen els bombers adscrits als parcs de la demarcació de Lleida: 18 parcs de bombers voluntaris, dels 22 existents, i 4 de mixtos. Els primers demandants són, doncs, dels parcs d’Àger, Agramunt, Almacelles, Almenar, Artesa de Segre, Coll de Nargó, Esterri d’Àneu, la Granadella, Guissona, Isona, Josa i Tuixén, Lleida, Montferrer, Oliana, la Pobla de Segur, Ponts, Ribera de Cardós, Seròs, Seu d’Urgell, Solsona, Sort i Torà.
El registre de la demanda ha anat acompanyat d’una concentració davant els jutjats on representants del col·lectiu han explicat i defensat la presentació de la demanda. Josep Maria Alcalà, president de Asbovoca, membre de Bombers Precaris en Lluita i un dels demandants a Lleida, ha recordat que els bombers voluntaris “són indispensables per garantir la seguretat en el territori, especialment, en zones com aquesta, amb una acusada despoblació” i ha afegit que “no podem seguir més temps en frau de llei”.
A tot el país
Després d’aquest primer moviment, que feia temps que feia xup-xup i ara ha esdevingut una olla de pressió, la previsió és la presentació de més demandes col·lectives als jutjats socials de Tarragona, Reus, Tortosa, Girona i Figueres i, finalment, el 19 de desembre, es presentaran les demandes corresponents a la demarcació de Barcelona. Un dia que els “bombers precaris” ja han anunciat una mobilització al carrer. En total, es preveu presentar demandes conjuntes en 12 jutjats socials de Catalunya i que, a final d’any, siguin una mica més de 400 els demandants. Una xifra que, segons els portaveus de la plataforma, es podria ampliar durant els primers mesos de l’any que ve.
El president de Bombers Precaris en Lluita, Daniel Sitjà, ha llegit un comunicat a les portes del jutjat on es declaren “en conflicte amb la Generalitat perquè ja n’hi ha prou de sortir a apagar focs sense cobertura de la Seguretat Social, ni prevenció de riscos laborals, ni materials, ni vehicles dignes”. “Fem la mateixa feina que la resta de bombers, estem integrats sota el mateix comandament i se’ns exigeixen unes hores mínimes i estar controlats per una app per continuar prestant servei”, ha exclamat. “Tots els bombers som treballadors”, ha afegit.
Per la seva banda, Miquel Mesegué, president de la Federació de Bombers Voluntaris, ha retret que hagin de “sortir a foc sense tenir cobertura de la Seguretat Social, jugar-se la vida sense protecció adequada, sense dret a prevenció de riscos laborals o al reconeixement de malalties professionals si ens passa alguna cosa”. “Estem desprotegits, en precari, som els bombers rider de l’administració”, ha carregat.