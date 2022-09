Alexia Putellas fa costat a les 15 jugadores que pel seu estat emocional i de salut diuen no poder anar a la selecció

Alexia Putellas, la jugadora del Barcelona i actual Pilota d’Or, ha mostrat el seu suport a les quinze jugadores que han remès un escrit a la Federació Espanyola de Futbol en el qual informen que, a causa del seu estat “emocional” i de “salut”, no estan en condicions d’acudir de moment a una convocatòria de la selecció nacional.

L’escrit es coneix després que la Federació assenyalés que les jugadores havien demanat la destitució del seleccionador nacional, Jorge Vilda.

Segons ha informat la Cadena SER, l’escrit que han enviat jugadores de la selecció diu: “Per la present els informo que pels esdeveniments esdevinguts en la selecció espanyola i la situació generada, fets dels quals són vostès coneixedors, estan afectant de manera important al meu estat emocional i per tant a la meva salut”.

“A causa de tot això”, afegeix, “actualment no em veig en condicions de ser jugadora seleccionable per al nostre equip nacional i per aquest motiu sol·licito no ser convocada fins que la situació no sigui revertida. El meu compromís amb l’equip en el passat, present i futur va ser, és i serà absolut. I soc la primera que desitjo aconseguir el màxim de nombre d’èxits esportius per a la nostra selecció. Tranquil a la seva sencera disposició per al que considerin oportú sempre amb l’objectiu de buscar el millor per a la nostra selecció nacional”.

Pilota d’or

Putellas, que està lesionada, per la qual cosa no pot ser convocada de moment, i que no estava entre les quinze jugadores que van remetre l’escrit ha difonc avui en les seves xarxes socials el comunicat que aquest divendres han fet públic les seves companyes, en el qual lamenten que la federació “hagi fet pública, de manera parcial i interessada, una comunicació privada, amb informació que afecta la nostra salut -que és part de la nostra intimitat-, remesa en resposta a la petició de la pròpia Federació de conèixer qui de nosaltres volíem no ser convocades”.

La internacional i Pilota d’Or mostra així la seva adhesió als plantejaments de les seves companyes que aclareixen que “en cap cas hem renunciat a la Selecció Espanyola de Futbol tal com assenyala en el seu comunicat oficial l’RFEF”.

“Com vam dir en la nostra comunicació privada hem mantingut, mantenim i mantindrem un compromís inqüestionable amb la Selecció Espanyola. És per això que sol·licitem en la nostra comunicació remesa a la RFEF no ser convocades fins que no es reverteixin situacions que afecten el nostre estat emocional i personal, al nostre rendiment i, en conseqüència, als resultats de la Selecció i que podrien derivar en indesitjables lesions”, expliquen.

Aposta per un “projecte professional”

Assenyalen en el comunicat que entre els motius que els porten a prendre aquesta decisió està el voler “una aposta decidida per un projecte professional en el qual es cuidin tots els aspectes per a treure el millor rendiment a un grup de jugadores amb les quals considerem que es poden aconseguir més i millors objectius”.

Insisteixen que desitgen “el millor per a la RFEF, per a la Selecció Femenina i per a nosaltres en particular, sense entrar en guerres públiques. Mai hem demanat el cessament del seleccionador com s’ha comentat. Entenem que el nostre treball no és en cap cas elegir aquest càrrec, però sí que expressar de manera constructiva i honesta el que considerem pot millorar el rendiment del grup”, conclouen.