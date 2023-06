Carlota Corredera deixa la televisió i prova sort com a professora

Carlota Corredera continua sense feina a televisió. Va haver-hi un moment en què era una de les cares més populars i amb més hores en antena a Mediaset, sobretot des que agafés un paper rellevant durant el documental de Rocío Carrasco. Després de mesos sense confiança en la cúpula, va decidir apartar-se de la cadena i va anunciar que crearia una productora amb el marit i que se centraria en aquesta faceta d’empresària. No s’ha sabut pràcticament res d’ella des de llavors, un silenci que generava molta curiositat perquè sorprèn que passés del més alt a desaparèixer totalment.

Doncs bé, ara ha sortit a la llum una informació que revela a què s’està dedicant últimament. Carlota Corredera vol aprofitar la seva experiència a la petita pantalla per ensenyar a futurs periodistes com ser presentador. Ha fitxat per Radiofònics, que ofereix cursos a Barcelona i a Madrid sobre diversos aspectes d’aquest món professional. L’objectiu és que els alumnes aprenguin, d’una manera 100% pràctica, com funciona la televisió i la ràdio de la mà de periodistes reconeguts en el sector.

Carlota Corredera se suma a la llarga llista de professors famosos d’aquest curs

Entre els docents dels quals presumeixen en la seva pàgina web hi ha noms potents de la ràdio com Quim Morales de Catalunya Ràdio o Anna Valhonesta de RAC1. De televisió tenen contracte amb famoses de TV3 com Helena García Melero, Ariadna Oltra o Cristina Riba i també hi ha cares de Mediaset com Laura Fa, Lorena Vázquez i Nuria Marín. Ara s’hi suma la Carlota Corredera, amb molta experiència a Sálvame com a presentadora davant de la pantalla i també com a directora durant molts anys.

Carlota Corredera estarà al capdavant d’unes classes magistrals els dos primers caps de setmana de juliol a Madrid que han volgut promocionar en un vídeo amb ella de protagonista. Caldrà veure si això l’ajuda a tenir l’empenta necessària per tornar a captivar algun cap de les cadenes i productores per confiar en ella com a presentadora.