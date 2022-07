Carlota Corredera, sense feina i amb un altre projecte cancel·lat

Carlota Corredera està sense feina des que l’acomiadessin de Sálvame el passat mes de març, una mala notícia laboral que arribava en el pitjor moment del programa del cor. Telecinco necessitava que remuntés l’audiència i, amb aquest propòsit, va fer fora la presentadora i els dos directors. Ella ho va vendre com que ja li anava bé aquest comiat, ja que volia temps per dedicar-se a “altres projectes”. El problema és que encara no li ha sorgit cap i comença a estar desesperada.

L’últim que tenia entre mans era l’escriptura d’un llibre, la segona part del que havia escrit sobre feminisme. L’editorial li va demanar que el continués i ella no podia estar més encantada. Ara bé, no se sap res més un any i mig després d’anunciar que l’escriuria. L’editorial no ha volgut concedir declaracions sobre el tema, però fonts properes a la periodista gallega asseguren que no està previst que el llibre vegi la llum aviat… una informació que també confirmen fonts pròximes a l’editorial a Semana.

“No està programa cap títol de l’autora en els pròxims mesos”, diuen. I ella tampoc no es mulla: “No puc dir res al respecte”. Amb aquest projecte paralitzat i sense cap proposta per tornar a televisió, Carlota Corredera estaria travessant un dels pitjors moments de la seva carrera.

Carlota Corredera oblida Sálvame des de l’acomiadament | Europa Press

Carlota Corredera confia en la productora que ha creat amb el marit

Quan va acabar l’etapa a Sálvame, va decidir crear una productora amb el seu marit a la que van aportar 22.000 € de capital. Tampoc no se sap què tenen entre mans amb això, un negoci del que no s’ha tornat a saber res. De moment ella aprofita per marxar de vacances i desconnectar. L’hem vist a Grècia, a Sicília i també a Madrid. Temps lliure en té, pel que diuen, el que segurament acabarà aprofitant per començar a picar portes i demanar feina.