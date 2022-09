Carlota Corredera es pronuncia després d’una altra humiliació de Telecinco

Més males notícies per a Carlota Corredera. La presentadora va ser una de les primeres víctimes de la renovació de Sálvame, que necessitava incorporar cares noves i fer canvis estructurals si volia sobreviure a la crisi d’audiència que travessava des de principis d’any. Ella va voler vendre la seva marxa com a voluntària i bona per al seu futur laboral, ja que en aquell moment va assegurar que emprendria un projecte personal que seria un pas molt important en la seva carrera. Sis mesos després, la periodista gallega continua sense treballar. Però no només això, sinó que Telecinco acaba de fer un anunci inesperat que demostra que no volen tornar a comptar amb Carlota Corredera.

La cadena ha anunciat l’estrena d’En el nombre de Rocío, una nova temporada de l’especial de Rocío Carrasco. Carlota Corredera va ser l’encarregada d’estar al capdavant de totes les anteriors aparicions de la filla de Rocío Jurado, a qui ha defensat fins a l’extrem. Precisament aquesta defensa feminista tan radical va provocar un gran rebuig per part de l’audiència, els que van deixar clar que no els agradava que Carlota no permetés als col·laboradors dir la seva opinió si aquesta no era favorable a Rocío. Les crítiques van ser ferotges, però tothom esperava que Mediaset la tornés a col·locar com a presentadora d’aquest programa perquè ha lluitat molt.

La sorpresa? Que serà Sandra Barneda qui presentarà l’especial, el que acaba de demostrar que la relació contractual amb Carlota Corredera està més que trencada… I és que, si no presenta aquest programa, té tota la pinta que no en presentarà cap més. Aquesta notícia ha generat un munt de comentaris a la xarxa, on els fans de la gallega han volgut enviar-li ànims. Això ha emocionat Carlota, que ha trencat el seu silenci en un tuit: “Us sento molt a prop avui i sempre. Gràcies per la vostra escalfor i amor a través de #VuelveCarlota. Quan hi hagi alguna cosa a explicar-vos la sabreu. I sí, estic viva i tornaré“.

Os siento muy cerca hoy y siempre, gracias por vuestro calor y amor a través de #VuelveCarlota 🙏🏻 En cuanto haya algo que contaros, lo sabréis, y sí, estoy viva 💜 #volveré — Carlota Corredera (@CarlotaLlauger) September 3, 2022

Per què Telecinco no vol tornar a contractar Carlota Corredera?

Alguns mitjans han començat a fer especulacions sobre aquest adeu fulminant a Carlota Corredera. Què ha passat realment? Perquè Telecinco ha decidit que no la posarà al capdavant de cap altre programa? Alguns creuen que podria tenir a veure amb l’Operació Deluxe, investigació judicial en què intenten esbrinar si realment la direcció de Sálvame estava obtenint informació confidencial sobre els famosos de manera il·legal. La realitat, però, és que Carlota no ha estat imputada i seria estrany que fos aquest el motiu. De moment continua sense feina, en un any molt complicat que de ben segur que té ganes de deixar enrere.