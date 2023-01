Rovira reafirma que el referèndum és “la millor opció” per l’independència

ERC torna reivindicar el seu afany per un referèndum per decidir el futur de Catalunya. “Ens volem reivindicar clarament referendistes”. La secretària general d’ERC, Marta Rovira, ha reforçat l’aposta del partit a favor del referèndum com “la millor opció” per proclamar la república. Durant el 29è Congrés Nacional, aquest dissabte a Lleida, Rovira ha connectat des de Suïssa -on es va exiliar després de les conseqüències del Procés- per reiterar que el referèndum és “l’única” manera per obtenir reconeixement. Rovira ha reclamat que el referèndum sigui “punta de llança” per decidir el futur del país, i ha defensat l’Acord de Claredat que proposa Aragonès: “Quan tinguem acordada la fórmula, posem-la amb tota la màxima força política i social sobre la taula”.

La número dos d’ERC ha demanat tornar a fer de l’urna la “simbologia del moviment”. En aquest sentit, ha deixat clar -tal com avança l’ACN– que “estan fent confrontació democràtica”. Rovira tamé ha tingut paraules pel PSC i Junts, qui ella mateixa ha assegurat que han estat “jugant” per tal de “desgastar” el president del Govern, Pere Aragonès. A més, ha avisat que els pressupostos no són d’ERC, el PSC ni de Junts, sinó “de la gent”.

Quart mandat d’Oriol Junqueras com a president i Marta Rovira de secretària general d’ERC | ACN

Rovira també ha parlat de les últimes mobilitzacions de l’independentisme, que ha advertit que no han tingut una “actitud de sumar” ni tampoc un “caràcter inclusiu ni un esperit obert”. L’exdiputada d’ERC ha reclamat “anar més enllà” per poder “avançar sumant”, en comptes de “recular dividint”. “Tenim un repte i un espai que necessitem treballar: cal recuperar la transversalitat i la diversitat en què rau la força, el guany i l’èxit del moviment. Les mobilitzacions han de ser guanyadores i diverses”, ha conclòs.

Un congrés divers i multitudinari

Al Congrés Nacional hi han assistit representants de diversos partits catalans, estatals, internacionals, així com entitats, sindicats i organitzacions. És el cas del PSC (Joaquim Fernández), Junts (amb Albert Batet i Glòria Freixa), CUP (Dolors Sabater), En Comú Podem (David Cid). També s’ha convidat el PDeCAT, PNC, Bildu, BNG, SNP, Sinn Fein, Eusko Alkartasuna, Sortu, entre d’altres, com Òmnium, l’ANC i Súmate. També hi ha representants d’UGT, CNT, CCOO, Intersindicat, CGT, Unió de Pagesos, Pimec, Foment, CECOT, Cercle d’Economia, Sindicat de llogateres, Som Escola, Plataforma per la Llengua, CAL, la Bressola, Alerta Solidària.