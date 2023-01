ERC i comuns pressionen el PSC perquè abandoni les “excuses”

ERC i En Comú Podem han redoblat la pressió sobre el PSC perquè deixi de buscar “excuses” i tanqui l’acord de pressupostos que es negocia des de fa tres mesos. Després de la reculada dels republicans amb la B-40, els socialistes encara volen collar més el Govern i han instat els equips negociadors a reprendre les converses el pròxim dilluns. La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ha defensat que, sense l’escull de la B-40, l’acord està “molt encarrilat” i ha reclamat que se signi la setmana vinent. “Segur que queden serrells, però no són un impediment. Demanem un acord el més ràpid possible”, ha dit Vilalta en una entrevista a SER Catalunya.

La presidenta d’ECP, Jèssica Albiach, ha lamentat a la mateixa emissora l’actitud del PSC, a qui acusa d’haver “bloquejat” els pressupostos per imposar la seva agenda de macroprojectes desfasats. “Més que esculls, està plantejant excuses”, ha insistit. Els comuns han assegurat que l’aprovació de la construcció de la B-40 no modifica l’acord que van signar amb ERC perquè Aragonès els ha promès que la Generalitat no destinarà “ni un euro” a cap dels macroprojectes que defensen el PSC i Junts.

Pere Aragonès adreçant-se a Salvador Illa a la sessió de control al Govern al Parlament / Mireia Comas

ERC defensa el canvi de postura sobre la B-40

Vilalta ha explicat que el canvi de postura d’ERC sobre la B-40 és una “decisió col·lectiva” que s’ha pres després de moltes converses amb membres del partit del Vallès i amb el conseller de Territori, l’exalcalde de Sabadell i ferm opositor al Quart Cinturó, Juli Fernández. “No és el nostre model, però creiem que el bé és superior: que Catalunya disposi de pressupostos”, ha justificat. Vilalta ha demanat als socialistes que no busquin més impediments als comptes. “No deixem passa un dia més. Si pot ser la setmana que ve, som-hi. És responsabilitat de tots. Ens hem mogut i hem superat aquest escull. Que no vinguin amb més excuses ni apareguin més murs”, ha sentenciat.

Albiach també ha aprofitat per criticar el canvi de postura d’ERC, que ha qualificat “d’al·lucinant”, sobretot perquè la reculada no garanteix l’aprovació dels pressupostos. La diputada considera que les negociacions dels pressupostos “han tensat” molts les bases dels republicans i augura que tindran problemes per explicar-ho als seus electors.