El PSC tensa al màxim ERC a canvi de continuar negociant el pressupost

Dia clau en la política catalana. Esquerra Republicana i el Govern de Pere Aragonès han hagut de cedir davant la pressió del PSC en el marc de les negociacions del pressupost del 2023. El motiu: la B-40. El PSC portava una moció al Parlament de Catalunya que exigia un pacte entre el govern espanyol i la Generalitat durant el primer trimestre d’enguany perquè hi hagi un acord sobre el conveni de la Ronda Nord del Vallès, també coneguda com a B-40 o Quart Cinturó, segons l’època. Els republicans, malgrat que estan totalment en contra del projecte, hi han votat a favor. Es tractava d’un gest del Govern per seguir negociant els pressupostos de la Generalitat del 2023 i amb l’objectiu de deixar sense motius el PSC perquè els tombi. Però de moment n’han tret ben poca cosa, només una resposta tèbia dels socialistes, que volen continuar negociant.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, en la compareixença sobre els pressupostos que ha fet després de cedir sobre la B-40 davant el PSC / Europa Press

Cares llargues a ERC

La decisió ha fet aflorar les contradiccions internes d’Esquerra Republicana. Per una banda, si Pere Aragonès vol tenir possibilitats d’acabar la legislatura havia de tirar endavant aquesta moció. D’altra banda, les cares dels diputats republicans no convidaven a l’alegria. ERC ha estat un dels partits abanderats de la lluita contra la B-40. Sobretot, el conseller de Territori, Juli Fernàndez, qui va ser alcalde de Sabadell i el Quart Cinturó era una de les seves línies vermelles.

Al Parlament s’ha escenificat també aquest doble discurs dels republicans, ja que alguns diputats d’ERC, durant el debat previ a la votació fins i tot han aplaudit el discurs dels comuns, que titllava el projecte de “polítiques de la sociovergència”. Entre ells, el president del grup parlamentari, Josep Maria Jové, i els consellers d’Ensenyament, Josep Gonzàlez Cambray, i d’Acció Exterior, Meritxell Serret. De fet, segons ha pogut saber El Món, el PSC no sabia que ERC votaria a favor de la seva moció. Aquest també podria tenir el seu efecte a les eleccions municipals, ja que podrien perdre vots a dues comarques en les quals aspiraven obtenir bons resultats enfront junters i socialistes.

Illa s’ho pren amb calma

Aragonès, amb aquest gest clau, pretenia passar la pilota a Salvador Illa, qui l’ha controlat i s’ho ha pres amb calma abans de prendre qualsevol decisió. De fet, Illa, en roda de premsa, ha assegurat que els equips reprendran les negociacions el dilluns, fet que, segons ha pogut saber El Món, ha sorprès l’entorn de Pere Aragonès, que no entén per què aquestes pròximes hores no poden seguir negociant, aquest divendres mateix o fins i tot el cap de setmana. En canvi, Illa ho ha argumentat per “l’agenda”.

El president de la Generalitat, en una compareixença a Palau, admetia el “desgast” i la “contradicció” que representava per a ERC aquesta concessió en un projecte en què no creuen, assegurava que ara els socialistes no tenien més excuses per aprovar els comptes i descartava portar-los al Consell Executiu sense un acord previ per garantir-ne l’aprovació al Parlament. Dues hores després, havent dinat, Salvador Illa es limitava a reconèixer el gest com un “gran pas endavant”. Però res més. Necessari però no suficient.

De fet, en la línia del que havia dit la portaveu del PSC, Alícia Romero, el líder socialista ha assegurat que encara hi ha “esculls” per tal d’arribar a un acord. Un d’ells és l’aeroport, ja que Illa s’ha sorprès –o això ha dit– de l’abstenció dels republicans en aquest punt de la moció socialista, en la qual demanaven la polèmica ampliació de l’equipament. Tot i això, des de Presidència es refermen assegurant que l’últim entrebanc per a l’acord era la B-40 i que, amb l’ampliació de l’aeroport i el Hard Rock, ja hi ha acord des de fa setmanes. “Volem el compromís clar de l’ampliació”, responia Illa als republicans.

El PSC insisteix en la seva proposta, que considera “de mínims”

Illa ha insistit en la seva proposta, que considera “de mínims”, i ha volgut reflectir altres esculls que entén que hi ha, com són “l’eix de protecció dels ciutadans” o “aspectes relatius a les inversions sobre les quals cal seguir treballant. Alhora, ha demanat una reflexió al Govern sobre per què han tardat fins a 5 setmanes a pactar “només un punt”.

En aquest context de negociació agònica dels pressupostos, els comuns se n’han rentat les mans i consideren que el canvi de postura d’ERC no modifica gens el seu pacte amb el Govern. Els de Jéssica Albiach consideren que no hi ha “ni un sol euro” de l’actual pressupost que vagi destinat a la B-40. De fet, la B-40 és un projecte de titularitat de l’Estat i haurien d’anar pressupostats als propers comptes estatals. De fet, el projecte no es començaria a executar fins d’aquí a cinc anys.

El president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, parlant amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès / ACN

Junts i la CUP hi suquen pa

D’altres grups, com són Junts i la CUP, es miren aquest estira-i-arronsa de lluny i amb ulls crítics. El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, s’ha queixat des de Lleida -on es presentava la coalició Junts amb Impulsem Lleida– que els republicans estan posant més esforç a pactar amb els socialistes per als pressupostos que no pas amb Junts per evitar que marxessin, aleshores, del Govern. De fet, Junts i el PSC van fer un moviment clau aquest dimecres tramitant la pròrroga pressupostària com a projecte de llei per tal de poder modificar els comptes del 2022 durant el 2023. D’aquesta forma obligaria el Govern d’Aragonès a executar programes que els republicans no tenen en la seva agenda.

I la CUP espera que els comuns es “repensin” el seu suport als pressupostos. Les diputades anticapitalistes Montserrat Vinyets i Laia Estrada han comparegut aquest dijous en roda de premsa al Parlament per criticar que ERC i l’executiu hagin “aprovat el Quart Cinturó“. De fet, la CUP-NCG presentarà una petició de convocatòria urgent de la Comissió de Territori perquè hi comparegui el conseller, Juli Fernández. Les anticapitalistes volen que hi expliqui i aclareixi els “motius reals” per impulsar el projecte, després de “tants anys d’oposició” de la qual ERC n’ha “fet bandera”.