El Tribunal Supremo se ha declarado no competente para juzgar a la exsecretaria general de ERC, Marta Rovira, por presunta desobediencia en el marco del proceso del 1-O. El Supremo ha remitido el caso a la Audiencia Provincial de Barcelona.

Según ha adelantado Europa Press, que ha tenido acceso a la resolución de la sala penal, el Supremo subraya que «dado que la procesada no tiene ningún aforamiento» «ha perdido su competencia».

En la conclusión del sumario, el Supremo declina la competencia para juzgar a Rovira a favor de la Audiencia Provincial de Barcelona, el órgano competente al cual se remitirá el testimonio de particulares correspondiente.

Seis años exiliada en Suiza

Después del proceso independentista, Rovira estuvo exiliada en Suiza seis años. El juez instructor que persiguió a los líderes independentistas, Pablo Llarena, mantuvo hasta julio de 2024 una orden de detención nacional en su contra para poder recibir su declaración indagatoria y concluir el sumario. La exdirigente republicana también fue investigada por su presunta implicación en el Tsunami democrático.

Marta Rovira y Oriol Junqueras, en Cantallops/Mireia Comas

Reproches a Junqueras en su despedida como secretaria general

Rovira dejó la secretaría general de ERC en octubre de 2024, después de 13 años en el cargo. Lo hizo en una conferencia de despedida en la que cargó contra Oriol Junqueras, actual presidente de ERC. Rovira le reprochó falta de compromiso» con el 1-O y pactos con el PSC. Aunque han pasado cerca de dos años, el tiempo parece detenido en el mismo momento, ya que los republicanos acaban de cerrar un acuerdo para aprobar los presupuestos del Gobierno de Salvador Illa.

La exsecretaria general de ERC regresó a Cataluña el 12 de julio de 2024, en un momento en el que aún estaba al frente de la formación y su partido negociaba la investidura de Illa, tras las elecciones del 12 de mayo. Finalmente, el líder del PSC fue nombrado presidente de la Generalitat, con el apoyo de los 20 diputados de los republicanos. «He tenido que asumir un escenario político que no me gusta: la pérdida de la mayoría independentista en las últimas elecciones al Parlamento», dijo Rovira.