Ana Peleteiro ha estat molt sincera en l’entrevista que ha concedit a La revuelta, en la qual David Broncano ha volgut saber si manté la bona freqüència de relacions sexuals de la que havia presumit en l’última ocasió. L’atleta olímpica, llegenda del triple salt, havia dit que mantenia tres relacions íntimes amb el marit cada setmana. Ara que acaben de ser pares del segon fill, però, aquesta estadística ha caigut en picat: “Ara potser en tenim dues… en tot el mes“.
En unes declaracions que han fet molta gràcia, la gimnasta ha demanat poder seure quan el presentador s’ha interessat sobre el tema: “Seuré perquè la veritat és que va fatal el tema… Els primers mesos amb un nadó no són els més fogosos, en absolut“.
Quan ha arribat el moment de respondre a l’altra pregunta clàssica, la del patrimoni, Ana Peleteiro s’hi ha negat amb un discurs que aplaudiran molts: “Jo crec que no estem en el moment de parlar de patrimonis, tal com està la gent que no pot ni comprar-se un piset… El millor és que s’arregli aquest tema perquè tothom pugui tornar a comprar-se una casa senes que els seus pares els avancin una herència si és que en tenen”.
“Aquest mes fatal, la veritat. Doncs res, un 2 de puntuació… entre un 2 i un 3. És el que hi ha, acabo esgotadíssima dels entrenaments i dels nens. Quan arriba l’hora del sopar és com Hola, què tal el dia?“, ha reconegut.
Com ha viscut Ana Peleteiro els seus embarassos?
Ana Peleteiro és mare de la petita Lúa, nascuda el desembre del 2022, i del León que va néixer aquest juliol. A ella sempre li han agradat els nens, però ha patit bastant els seus embarassos. No és d’aquestes mares que han gaudit dels nou mesos de dolça espera, precisament: “M’ofegava tota l’estona… L’embaràs t’ho treu tot i no m’agrada gens, no el romantitzo en absolut. Si pogués eliminar l’embaràs, fer-lo més curt o que pogués quedar-se embarassat el meu marit ho faria”.
L’atleta vol tornar a competir aviat i, per això, s’està esforçant al màxim en els seus entrenaments. Ha perdut 14 kg en només 3 mesos, però encara ha de continuar treballant per tornar al cos prim que necessita per a la feina. Se sent bé, que és important, una carrera a llarg termini que confia que li permeti tornar als podis.