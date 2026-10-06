Ana Peleteiro ha sido muy sincera en la entrevista que ha concedido a La revuelta, en la cual David Broncano ha querido saber si mantiene la buena frecuencia de relaciones sexuales de la que había presumido en la última ocasión. La atleta olímpica, leyenda del triple salto, había dicho que mantenía tres relaciones íntimas con el marido cada semana. Ahora que acaban de ser padres del segundo hijo, sin embargo, esta estadística ha caído en picado: «Ahora quizá tengamos dos… en todo el mes«.

En unas declaraciones que han hecho mucha gracia, la gimnasta ha pedido poder sentarse cuando el presentador se ha interesado sobre el tema: «Me sentaré porque la verdad es que va fatal el tema… Los primeros meses con un bebé no son los más fogosos, en absoluto«.

Cuando ha llegado el momento de responder a la otra pregunta clásica, la del patrimonio, Ana Peleteiro se ha negado con un discurso que aplaudirán muchos: «Yo creo que no estamos en el momento de hablar de patrimonios, tal como está la gente que no puede ni comprarse un pisito… Lo mejor es que se arregle este tema para que todo el mundo pueda volver a comprarse una casa sin que sus padres les adelanten una herencia si es que la tienen».

«Este mes fatal, la verdad. Pues nada, un 2 de puntuación… entre un 2 y un 3. Es lo que hay, acabo agotadísima de los entrenamientos y de los niños. Cuando llega la hora de la cena es como Hola, ¿qué tal el día?«, ha reconocido.

¿Cómo ha vivido Ana Peleteiro sus embarazos?

Ana Peleteiro es madre de la pequeña Lúa, nacida en diciembre de 2022, y de León, que nació este julio. A ella siempre le han gustado los niños, pero ha sufrido bastante sus embarazos. No es de esas madres que han disfrutado de los nueve meses de dulce espera, precisamente: «Me ahogaba todo el tiempo… El embarazo te lo quita todo y no me gusta nada, no lo romantizo en absoluto. Si pudiera eliminar el embarazo, hacerlo más corto o que pudiera quedarse embarazado mi marido lo haría».

¿Qué ha explicado Ana Peleteiro en La revuelta? | TVE

La atleta quiere volver a competir pronto y, por eso, se está esforzando al máximo en sus entrenamientos. Ha perdido 14 kg en solo 3 meses, pero aún debe continuar trabajando para volver al cuerpo esbelto que necesita para el trabajo. Se siente bien, que es importante, una carrera a largo plazo que confía que le permita volver a los podios.