Ana Peleteiro presume públicamente, muchas veces, de la familia numerosa que ha creado junto a su marido. La atleta y Benjamin Compaoré son padres de dos hijos, los pequeños Lúa y León, de casi cuatro años y cuatro meses respectivamente. Además, cada dos meses conviven, durante quince días, con los tres hijos que tuvo el entrenador en su anterior matrimonio. Una gran familia que no lo tiene nada fácil, sobre todo porque la expareja de Benjamín impide que tengan contacto con él en el tiempo en que no tienen la custodia.

Así lo ha sacado a la luz la gallega, que ha compartido un vídeo muy personal en Instagram en el que comenta todos los problemas que esto les comporta. Ahora han conseguido que la hija mayor viva con ellos, pero los pequeños solo conviven con ellos durante las vacaciones escolares: «Ellos forman parte de nuestra familia, los adoro y lo mejor que tenemos es el tiempo que pasamos juntos». Ahora que han terminado los días en casa con ellos, ha querido hablar un poco más sobre el tema: «No acostumbro a decir nada sobre el tema por diversos motivos, sobre todo porque no nos lo ponen nada fácil desde la otra parte«.

«Esta mañana nos ha pasado algo que quería contaros para dar un poco de aire fresco a las personas que habéis pasado por una situación similar a la nuestra… que es una relación complicada con la otra parte de los niños. La nuestra es una situación muy complicada«, ha dicho sin querer dar muchos detalles. Ana Peleteiro los ha visto crecer, ya que el niño pequeño acababa de nacer cuando ella comenzó la relación con su marido: «Las niñas tenían cuatro y tres años, así que llevo más tiempo en sus vidas del que no he estado».

Situación «complicada y dolorosa» en casa de Ana Peleteiro

El problema es que la situación que viven en casa de Ana Peleteiro es «muy complicada y muy dolorosa«: «No quiero daros detalles, pero para que os ubiquéis os diré que yo solo tengo contacto con ellos cuando están conmigo en casa. Cuando están en la otra casa, no me dejan tener contacto con ellos». Esto hace que crear un vínculo sea muy difícil y lo es aún más cuando, desde el otro lado, les dicen que Ana Peleteiro es «algo malo«. Sin embargo, los niños están contentos cuando viven con ellos: «Esta mañana nos han despertado con unos poemas de amor preciosos. No he sentido que entraran a la habitación, pero nos ha emocionado muchísimo encontrarnos con el poema a los pies de la cama».

Ella siempre les dice que el tiempo lo pondrá todo en su lugar, lo que ha acabado sucediendo con la niña mayor que ya vive con ellos: «Aunque ahora estemos sufriendo y tengamos que pelearnos cada dos por tres, detalles como estos parecen una tontería pero a mí me llenan el corazón. Cada vez recibimos más ese amor que les hemos dado desde el inicio y que, bueno, poco a poco va colocando a cada uno en su lugar».

Ana Peleteiro da detalles de la vida familiar | TVE

Unas declaraciones que ponen sobre la mesa la pesadilla que viven desde hace tiempo.