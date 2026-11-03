Ana Peleteiro presumeix públicament, moltes vegades, de la família nombrosa que ha creat de la mà del seu marit. L’atleta i Benjamin Compaoré són pares de dos fills, els petits Lúa i León, de gairebé quatre anys i quatre mesos respectivament. A més a més, cada dos mesos conviuen, durant quinze dies, amb els tres fills que va tenir l’entrenador en el seu anterior matrimoni. Una gran família que no ho té massa fàcil, sobretot perquè l’exparella de Benjamín impedeix que tinguin contacte amb ell en el temps en què no en tenen la custòdia.
Així ho ha tret a la llum la gallega, que ha compartit un vídeo molt personal a Instagram en el qual comenta tots els problemes que això els comporta. Ara han aconseguit que la filla gran visqui amb ells, però els petits només conviuen amb ells durant les vacances escolars: “Ells formen part de la nostra família, els adoro i el millor que tenim és el temps que passem junts”. Ara que han acabat els dies a casa amb ells, ha volgut parlar una mica més sobre el tema: “No acostuma a dir res sobre el tema per diversos motius, sobretot perquè no ens ho posen gens fàcil des de l’altra part“.
“Aquest matí ens ha passat una cosa que volia explicar-vos-ho per donar una mica d’aire fresc a les persones que heu passat per una situació similar a la nostra… que és una relació complicada amb l’altra part dels nens. La nostra és una situació molt complicada“, ha deixat anar sense voler donar gaire detalls. Ana Peleteiro els ha vist créixer, ja que el nen petit acabava de néixer quan ella va començar la relació amb el seu marit: “Les nenes tenien quatre i tres anys, així que porto més temps a les seves vides del que no he estat”.
Situació “complicada i dolorosa” a casa d’Ana Peleteiro
El problema és que la situació que viuen a casa d’Ana Peleteiro és “molt complicada i molt dolorosa“: “No vull donar-vos detalls, però perquè us ubiqueu us diré que jo només tinc contacte amb ells quan estan amb mi a casa. Quan estan a l’altra casa, no em deixen tenir contacte amb ells”. Això fa que crear un vincle sigui molt difícil i ho és encara més quan, des de l’altra banda, els diuen que l’Ana Peleteiro és “una cosa dolenta“. No obstant això, els nens estan contents quan viuen amb ells: “Aquest matí ens han despertat amb uns poemes d’amor preciosos. No he sentit que entrés a l’habitació, però ens ha emocionat moltíssim trobar-nos amb el poema als peus del llit”.
Ella sempre els diu que el temps ho posarà tot al seu lloc, el que ha acabat passant amb la nena gran que ja viu amb ells: “Encara que ara estiguem patint i haguem de barallar-nos cada dos per tres, detalls com aquests semblen una ximpleria però a mi m’omplen el cor. Cada vegada rebem més aquest amor que els hem donat des de l’inici i que, bé, a poc a poc va col·locant a cadascú al seu lloc”.
Unes declaracions que posen sobre la taula el malson que viuen des de fa temps.