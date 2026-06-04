Yurena ha vuelto a aparecer en televisión después de mucho tiempo sin saberse nada de ella. La última vez había revelado que había intentado suicidarse un par de veces, un titular muy triste e impactante en el que ahora ha insistido. La invitaron a Y ahora Sonsoles sin esperar que terminara conmocionando a los telespectadores, sobre todo cuando la tertuliana acabó rompiéndose al recordar el «camino duro» que ha tenido que seguir desde que era pequeña. En la escuela sufría acoso escolar, lo que tampoco la ayudó.

La famosa, quien se hizo popular en Crónicas Marcianas en los años 2000, alcanzó el cielo mediáticamente gracias al hit de No cambié. Ahora, después de que se la haya relacionado con esta canción toda la vida, reconoce que ha llegado a «odiarla«. No le gusta que resuman más de 30 años de carrera en un único tema, hasta el punto de que ha apartado la mirada cuando ponían imágenes de ella cantándola. Además, dice que siempre le vienen a la mente «recuerdos nefastos» cuando la escucha porque recuerda el mal momento que vivió en aquella época. El acoso que sufría en los platós de televisión dice que la empujó a una “espiral de autodestrucción” que casi la lleva a la muerte, ha lamentado.

Ahora que ha publicado un libro sobre su vida, vuelve a recordar los altibajos de unos años que no han sido fáciles para la estrella de la cultura pop. Hubo un momento en el que tocó fondo de verdad, cuando llegó al punto de intentar suicidarse dos veces debido a las discusiones en televisión o los conflictos que sucedieron en su día a día.

La confesión más triste de Yurena | Antena 3

La madre de Yurena le salvó la vida dos veces

Fue la madre de Yurena quien le salvó la vida, aunque ella también sufría una depresión muy fuerte: «A ella también la atacaron muchísimo con infamias, trato vejatorio o humillaciones para que entrara al trapo«. Todo aquello las unió aún más, dice, por lo que todavía no se perdona haberla hecho sufrir tanto: «Me salvó de morir cuando me tomé un montón de pastillas y me arrepiento mucho de haberla hecho pasar por eso». La madre, de hecho, cree que terminó con problemas de salud mental debido al «trato vejatorio» que se les dio desde la televisión y las revistas en un momento dado.

Margarita Seisdedos moriría poco después, tras unos años con Alzheimer, un vacío que la cantante aún no ha podido llenar. De hecho, se ha puesto a llorar desconsoladamente cuando le han puesto imágenes de archivo en las que se la veía.

Yurena llora en directo en televisión | Antena 3

Una intervención que pone sobre la mesa la pesadilla que ha vivido una de las famosas que más horas de televisión protagonizó en su momento.