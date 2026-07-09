Paz Padilla ha estat una convidada d’excepció a l’exitós programa que presenta Toñi Moreno a Canal Sur. L’humorista s’ha obert en canal a Zahara de los Atunes, un dels llocs més especials de la seva vida. I, enmig d’unes quantes confessions personals, n’ha arribat una que ha emocionat molt els teleespectadors. Les dues comunicadores andaluses es trobaven a El Trompeta, el chiringuito de platja que regenta amb la seva filla Anna. Aquest establiment era de Luis, el seu germà, però van haver d’encarregar-se’n quan ell va morir de manera sobtada a finals del 2024.
Aquella pèrdua encara té molt afectada Paz Padilla, que va perdre sense esperar-s’ho el seu “germà de l’ànima”. Molt familiar, amb ell sempre hauria tingut una connexió especial i això va fer que li costés encara més acceptar aquella mort. Que es produís poc després de les morts del seu marit i la seva mare no va ajudar, és clar, tres pèrdues importants en poc temps que la van deixar totalment destrossada.
En el seu moment, no tenia clar si era una bona idea quedar-se amb el negoci del seu germà. Hauria estat la filla, però, qui la va convèncer: “Luis va morir de manera sobtada, per un infart, en un moment bo en què tenia molta il·lusió per aquest chiringuito. Em va fer pena pensar que el seu somni no es compliria. La meva filla Anna em va fer veure que no podíem deixar-lo morir i aquí estem, hi poso molta alegria i moltes ganes per mantenir el seu llegat”.
Paz Padilla ha escrit un llibre sobre el dol i n’ha fet un espectacle que ha fet que moltes persones s’hi sentin reflectides. En el cas de la mort del seu germà, insisteix que creu que posar-se al capdavant del seu negoci l’ha ajudat a sanar: “M’ajuda a continuar connectada a ell. Quan una persona mor, continua a dins teu”.
Paz Padilla confessa com va saber que havia mort el seu germà
Amb el Luis tenia la típica relació de germans de pegar-se, però també d’estimar-se moltíssim: “Ens hem arribat a donar unes pallisses horroroses, però sempre he tingut la necessitat de voler salvar-lo i d’estar pendent d’ell. És la persona que més s’ha alegrat dels meus triomfs i no em surt la veu… però era la primera persona a qui trucava per explicar-li una bona notícia”. Cada dia parla amb ell, encara, i també ha reconegut que continua plorant dia sí dia també.
En aquesta entrevista tan generosa, Paz Padilla també ha tret a la llum com va assabentar-se de la mort del seu germà. Habitualment, és un altre dels germans l’encarregat de fer la trucada d’anunci que ningú no vol fer: “Recordo que em va trucar el meu germà gran, cosa que sempre em fa por… Ell em va dir que havia mort el meu pare i és el portador de males notícies”.
En el cas de la mort del Luis, la conversa va ser una mica surrealista: “Va intentar posar-hi una mica d’humor i em va dir que el nostre germà s’havia mort, que se l’havia trobat pajarito. Vaig posar-me a riure i plorar a l’hora en veure l’art que tenia a l’hora de comunicar-m’ho”. Una mala notícia que venia a seguir-ne dues altres més en un mal moment que, ara sí, confia haver pogut deixar enrere definitivament.