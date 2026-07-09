Paz Padilla ha sido una invitada de excepción en el exitoso programa que presenta Toñi Moreno en Canal Sur. La humorista se ha abierto en canal en Zahara de los Atunes, uno de los lugares más especiales de su vida. Y, en medio de algunas confesiones personales, llegó una que emocionó mucho a los televidentes. Las dos comunicadoras andaluzas se encontraban en El Trompeta, el chiringuito de playa que regenta con su hija Anna. Este establecimiento era de Luis, su hermano, pero tuvieron que encargarse de él cuando él murió de manera repentina a finales de 2024.

Esa pérdida todavía tiene muy afectada a Paz Padilla, que perdió sin esperárselo a su “hermano del alma”. Muy familiar, con él siempre habría tenido una conexión especial y eso hizo que le costara aún más aceptar esa muerte. Que ocurriera poco después de las muertes de su marido y su madre no ayudó, claro, tres pérdidas importantes en poco tiempo que la dejaron totalmente destrozada.

Paz Padilla confiesa cómo supo que había muerto su hermano | Canal Sur

En su momento, no tenía claro si era una buena idea quedarse con el negocio de su hermano. Habría sido la hija, sin embargo, quien la convenció: “Luis murió de manera repentina, por un infarto, en un buen momento en el que tenía mucha ilusión por este chiringuito. Me dio pena pensar que su sueño no se cumpliría. Mi hija Anna me hizo ver que no podíamos dejarlo morir y aquí estamos, le pongo mucha alegría y muchas ganas para mantener su legado”.

Paz Padilla ha escrito un libro sobre el duelo y ha hecho un espectáculo que ha hecho que muchas personas se sientan reflejadas. En el caso de la muerte de su hermano, insiste en que cree que ponerse al frente de su negocio le ha ayudado a sanar: “Me ayuda a continuar conectada a él. Cuando una persona muere, continúa dentro de ti”.

Paz Padilla confiesa cómo supo que había muerto su hermano

Con Luis tenía la típica relación de hermanos de pegarse, pero también de amarse muchísimo: “Nos hemos llegado a dar unas palizas horrorosas, pero siempre he tenido la necesidad de querer salvarlo y de estar pendiente de él. Es la persona que más se ha alegrado de mis triunfos y no me sale la voz… pero era la primera persona a quien llamaba para contarle una buena noticia”. Cada día habla con él, aún, y también ha reconocido que sigue llorando día sí día también.

En esta entrevista tan generosa, Paz Padilla también ha sacado a la luz cómo se enteró de la muerte de su hermano. Habitualmente, es otro de los hermanos el encargado de hacer la llamada de anuncio que nadie quiere hacer: “Recuerdo que me llamó mi hermano mayor, cosa que siempre me da miedo… Él me dijo que había muerto mi padre y es el portador de malas noticias”.

Toñi Moreno ha entrevistado a la humorista en su tierra | Canal Sur

En el caso de la muerte de Luis, la conversación fue un poco surrealista: “Intentó ponerle un poco de humor y me dijo que nuestro hermano había muerto, que se lo había encontrado pajarito. Me puse a reír y llorar al mismo tiempo al ver el arte que tenía al comunicármelo”. Una mala noticia que venía a seguir a otras dos más en un mal momento que, ahora sí, confía haber podido dejar atrás definitivamente.