Giró rompe con Junts y deja el partido tras meses de desacuerdos

Crónica de una muerte anunciada. La aventura de Jaume Giró en Junts per Catalunya ha llegado a su fin de forma abrupta después de meses de desacuerdos. El exconsejero de Economía de la Generalitat durante el gobierno de Pere Aragonès, Jaume Giró, ha roto el carnet de la formación del presidente en el exilio, Carles Puigdemont y se ha dado de baja de Junts después de meses de diferencias entre el exdiputado y la dirección del partido, tal como ha adelantado Nació y ha confirmado la ACN.

Giró llegó a Junts después de formar parte de la candidatura que impulsó, de nuevo, Joan Laporta a la presidencia del Fútbol Club Barcelona en el año 2021. Una candidatura en la que Giró debía ser el nuevo vicepresidente económico del club, pero que a última hora desistió por discrepancias con la forma de gestionar el club de Laporta. Una salida del mundo del fútbol que hizo que Giró acabara aterrizando en la política de la mano de Junts.

Jaume Giró fue uno de los grandes fichajes de Puigdemont en el año 2021 y ocupó la Consejería de Economía en el Gobierno de Pere Aragonès a pesar de no tener experiencia política previa. Durante su aventura al frente de la consejería Giró logró aprobar los presupuestos de 2022 y tenía preparados los de 2023, pero en octubre de 2022 Junts se separó de ERC y los diputados de Junts abandonaron el gobierno.

En las últimas elecciones, las de 2024, Giró formó parte de las listas de Junts y consiguió un escaño en el Parlamento de Cataluña, una aventura política que comenzó a torcerse en septiembre de 2025 cuando la ruptura entre Giró y la formación de Junts comenzó a hacerse evidente después de que dejara su escaño y la ejecutiva del partido con críticas hacia la dirección del partido.

El consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró, y el presidente Aragonès durante el pleno del Parlamento / ACN

Fuera de la política pero en las apuestas para ser candidato a alcalde

Aunque Giró abandonó la primera línea política en septiembre de 2025 continuó siendo una figura relevante en la política catalana, especialmente en Barcelona. El exconsejero apareció en las apuestas para ser el futuro candidato a alcalde de Junts -ahora ya confirmado Jordi Martí- y tomar el relevo de Xavier Trias en un grupo municipal de Junts que se había dividido entre Waterloo y Barcelona. No solo Junts se interesó por esta posibilidad, sino que Alianza Catalana también sondeó a Giró para encabezar la lista en la capital catalana y dar un golpe de efecto con una figura de renombre y ‘robada’ al competidor directo.