El TC anul·la la delegació del vot dels presos polítics la tardor del 2018

El Tribunal Constitucional ha anul·lat els acords del Parlament del setembre i octubre del 2018 que van rebutjar suspendre de funcions sis diputats independentistes empresonats provisionalment o exiliats per l’1-O i que els van permetre delegar el vot en altres diputats i comptabilitzar-los. Aquests acords van permetre exercir com a diputats a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Sánchez quan ja havien estat processats pel Tribunal Suprem (TS) pel referèndum independentista de l’1 d’octubre de 2017. Davant d’aquesta situació, PSC i Ciutadans van presentar dos recursos al TC perquè creien que aquesta delegació de vots era inconstitucional, i efectivament, aquest dimarts el tribunal els hi ha donat la raó.

Segons ha informat aquest dimarts la cort de garanties, el Ple del TC ha resolt per unanimitat quatre recursos d’empara formulats contra diversos acords adoptats pel Ple i la Mesa del Parlament entre setembre i octubre del 2018 que es van negar a aplicar els efectes legals derivats de la suspensió de càrrecs i funcions d’aquests sis diputats que havia comunicat l’instructor del Procés.

Edifici del Tribunal Constitucional | Europa Press

En aquest sentit doncs, la primera sentència resol el recurs d’empara promogut per 35 diputats del grup parlamentari de Ciutadans. Aquesta sentència declara la nul·litat de l’acord de 2 d’octubre de 2018 del ple del Parlament pel qual, en primer lloc, es rebutjava la suspensió de funcions dels diputats, i, en segon lloc, es disposava que mentre durés la seva situació processal, els seus drets com a parlamentaris podien ser exercitats pels membres del seu grup parlamentari que designessin.

Tres sentències més que enfonsen el vot delegat

Les altres tres sentències dictades aquest dimarts pel TC són la continuació d’allò que ja ha obert la primera sentència. En una d’elles, els magistrats contesten a un recurs d’empara promoguda per diputats del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar contra els acords de 18 i 25 de setembre i de 16 i 19 d’octubre de 2018, aconseguint les mateixes conclusions.

En les altres dues sentències, ponències del magistrat Santiago Martínez-Vares García, s’estima parcialment un altre recurs d’empara dels socialistes catalans contra l’apartat primer de la resolució del Ple del Parlament del 2 d’octubre de 2018; i es rebutja la impugnació de Puigdemont en relació amb l’acord de la Mesa del dia 9 d’aquest mateix mes, la validesa del qual defensava el president català.