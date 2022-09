El govern espanyol rectificarà la traducció “errònia” de topònims al BOE

Després de la polèmica que ha incendiat les xarxes socials, el govern espanyol rectificarà una tradició de comarques catalanes que s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) aquest dimecres. En la publicació d’un decret del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ramaderia, dirigit pel valencià Luis Planas, apareixen els noms de comarques catalanes traduïts al castellà. Per exemple, hi trobem Bajo Amburdán, Pajares de Yuso i Plana de Urgel, enlloc de Baix Empordà, Pallars Jussà i Pla d’Urgell.

Ha sigut un “error”

Des del ministeri d’Agricultura s’han justificat i asseguren que es tracta d’un “error”. Fonts del ministeri han confirmat que, al BOE d’aquest divendres, es publicarà una correcció d’aquest document. El decret on hi ha l’errada fixa les bases reguladores per a la concessió d’ajudes estatals destinades a les centrals de condicionament de fruita afectades per les gelades associades a la borrasca Ciril i hi consten com a comarques afectades 18 de catalanes, amb el nom traduït al castellà.

Puigdemont, indignat amb la traducció

L’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha revolucionat les xarxes socials aquest dijous, després de mostrar la seva indignació per aquest fet a través de Twitter. En una piulada, Puigdemont assenyalava que la traducció dels topònims catalans al BOE és “insult a la llengua catalana i al seu estatus de llengua oficial” i una “manca de respecte grotesca”. L’expresident afegia que “riure’s dels nostres mots és una forma de xenofòbia”.

L'insult a la llengua catalana i al seu estatus de llengua oficial (també dels topònims) és publicat al BOE. El govern falta al respecte d'una forma grotesca. Riure's dels nostres mots és una forma de xenofòbia. Una ofensa oficial a la llengua de tot un poble. pic.twitter.com/L3s9inUofF — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) September 15, 2022

Indignació a les xarxes

El president a l’exili no ha estat l’únic en mostrar la seva indignació a les xarxes socials. Altres usuaris han fet referència a aquesta publicació del BOE: “L’Estat que actua amb aquest menyspreu no mereix RES”, diu una usuària.

L'Estat q actúa amb aquest despreci no mereix RES. Ni aprovació de pressupostos ni cso estima.

Esteu al cas @ERCbcn @JuntsXCat ?#putaespanya https://t.co/jLSVrWcLQy — Matilde_Madorell (@matimadorell) September 15, 2022

En una altra línia, però, també hi ha tuitaires que defensen que la traducció de topònims “no és un insult” i acusen Puigdemont de “buscar polèmica d’on no n’hi ha”.

Este tipo ha perdió el norte hace años y sigue sin recuperarlo.

Esto para él es un insulto pero llamar a Teruel Terol, a Cuenca Conca, a Cádiz, Càdis, a Milano Milà o a London Londres no és insult.

Buscando polémica donde no la hay.

Quin personatge més grotesc caram! https://t.co/WpvAxY5MGG — Ángel Guillén (@ang_guillen) September 15, 2022

En la publicació del BOE també hi trobem la traducció de més comarques i territoris catalans, però també valencians. Per exemple, Alto Maestrazgo en lloc de l’Alt Maestrat.