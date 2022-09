Junts suspèn les eleccions territorials per “problemes informàtics”

Junts per Catalunya ha suspès aquest dimecres a la tarda les eleccions de càrrecs territorials després d’haver detectat algunes irregularitats i deficiències al sistema informàtic, tal com ha avançat el Diari Ara i han confirmat fonts del partit al Món.

Les eleccions s’havien de dur a terme aquest dimecres i dijous, i encara no s’ha anunciat quan es faran. En aquest sentit, les candidatures ja estaven llestes i ja havien dut a terme tot el procès per avalar les candidatures.

Jordi Turull i Laura Borràs / EP

Eleccions clau

Es tractava d’unes eleccions territorials que havien de definir el pes polític de les dues famílies del partit. En algunes comarques, s’hi presentaven candidatures alternatives per canviar la cúpula directiva, que provenia de la família de Convergència. Aquestes eleccions seran clau per conèixer el poder territorial del sector vinculat a Jordi Turull i el sector de Laura Borràs, que s’havien repartit el poder executiu en la nova executiva que es va formar el passat junt, en el qual Jordi Turull va esdevenir el nou secretari general del partit, mentre que la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, va ser votada com a nova presidenta del partit. En canvi, en altres comarques han apostat perquè les dues famílies pactessin una executiva i formessin una única llista.

Discrepàncies a l’hora d’abandonar el Govern

Les diferents opinions en el partit han aflorat en la possibilitat que Junts abandoni el Govern de la Generalitat. Mentre que consellers com Giró es mostren partidaris de continuar a l’executiu presidit per Pere Aragonès, dirigents del partit com Laura Borràs es mostren predisposats a abandonar el Govern. Per això, Turull aposta per fer complir el pacte d’investidura amb ERC a través de tres punts: el primer, un espai de coordinació independentista; el segon, unitat estratègica al Congrés; i tercer, que a la taula de diàleg s’hi parli d’amnistia i autodeterminació. Junts farà una consulta interna a la militància, que haurà de decidir si sortir de l’executiu, o no, en base a si s’han complert aquests tres punts.