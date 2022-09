Bolaños titlla Junts de “nostàlgics de la tensió”

El Ministre de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños, ha assenyalat aquest dimarts que la convivència a Catalunya és avui més fàcil i que és indiscutible que la “tensió insuportable” que es va viure l’any 2017 pel procés independentista s’ha superat. Així, ha indicat que ni Junts, als quals ha qualificat com a “nostàlgics” d’aquesta tensió, volen que torni perquè saben que gràcies a les polítiques del Govern és avui un lloc millor.

“Vostès, que a vegades semblen els apòstols de l’enfrontament, com tots, saben que Catalunya està millor que abans i en privat també ho reconeixen”, ha continuat Bolaños en la sessió de control al Govern al Senat, davant una pregunta del senador de Junts, Josep Lluís Cleries.

Josep Lluís Cleries al Senat | Europa Press

Cleries respon Bolaños

El senador independentista ha assenyalat en to irònic que li commou que Bolaños digui que avui Catalunya és més habitable. “Resulta que els del 155 que dicten el BOE sense respectar la nostra llengua i els topònims de les nostres comarques ara estan preocupats per la pau social”, que consisteix, al seu judici que els “exiliats” no puguin tornar a Catalunya, ha etzibat.

En la mateixa línia ha acusat el govern espanyol d’haver vulnerat els seus drets amb escoltes i continuar fent-lo en aquest moment. “Ens han espiat i ens espien amb Pegasus i el que faci falta”, ha llançat, al mateix temps que ha retret que els responsables encara no han estat destituïts. A més, ha acusat al govern espanyol d’infiltrar policies a organitzacions juvenils independentistes i de tractar-los “com a terroristes”. “Quin concepte té el govern espanyol d’habitabilitat?”, ha recriminat.

Bolaños considera que els mesos calents del 2017 van ser negatius per a Catalunya

En el seu torn de rèplica, Bolaños, ha respost que a Cleries que “se li ha parat el rellotge en 2017” i li ha recomanat que li de corda perquè “per molt que enyori aquesta època” sap que va ser molt negativa per a Catalunya i que no va aportar res.

Així, ha indicat que les dades són tenaces i segons dades del CEO, mentre l’any 2018 més de la meitat de la població pensava que la convivència estava danyada i un 40% havia deixat de parlar de política amb familiars o amics, ara entorn del 90% dels catalans aposten pel diàleg i només un 11% vol continuar per la via unilateral.