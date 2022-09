Els comuns demanen resoldre la crisi de Govern per negociar els pressupostos

El portaveu dels comuns, Joan Mena, ha demanat resoldre la crisi de Govern entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya per negociar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. “Si no sortim d’aquesta situació de bloqueig, és molt difícil que els pressupostos avancin”, ha avisat Joan Mena, que també ha demanat als partits independentistes que resolguin la situació d’interinatge al Parlament de Catalunya, després de la suspensió de Laura Borràs com presidenta de la cambra.

En aquest sentit, ha mostrat la seva preocupació per la situació de “bloqueig” que viu Catalunya. “El Govern penja d’un fil”, ha avisat Mena, que demana menys picabaralles entre partits i més propostes per resoldre el context inflacionari i la crisi energètica. “No sembla que el Govern tingui intenció de prendre mesures”, ha dit.

El president del Govern, Pere Aragonès, i la líder dels comuns, Jèssica Albiach / ACN

Demana a Aragonès que resolgui la crisi de Govern

Mena opina que els partits independentistes utilitzen els ciutadans com a “ostatges” per a les seves picabaralles. Respecte a les declaracions del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que considera que l’únic problema el té Junts, Mena considera que s’equivoca si “mira cap a una altra banda”. “És el president de la Generalitat qui ha de resoldre la crisi de Govern”, ha exigit el portaveu dels Comuns.

Alhora, ha explicat que els Comuns faran una oposició constructiva i creu que només amb missatges “no tindrem solucions”, fent referència a la carta dels diputats d’Esquerra Republicana als diputats al Parlament de Catalunya. Sobre aquesta qüestió, ha dit que “li fa gràcia” que faci una carta a la resta de diputats quan creu que ho podrien resoldre amb una reunió amb el grup parlamentari de Junts per Catalunya.

Exigeix polítiques per lluitar contra el canvi climàtic

Sobre els pressupostos, ha explicat que ells ja ho tenen tot preparat per negociar i demana que siguin expansius i que resolguin els problemes de la Formació Professional i amb l’Atenció Primària. Alhora, s’ha mostrat molt contundent demanant un canvi de polítiques del Govern sobre la qüestió primària. “No han sigut capaços de fer un molí eòlic en tot Catalunya”, ha dit. Veu positiu que Aragonès vagi a les Nova York per tractar qüestions climàtiques, però creu que el president s’hauria de posicionar en contra de l’ampliació de l’Aeroport del Prat i que es limitin els creuers a la ciutat de Barcelona.