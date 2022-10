Junts va a la consulta interna amb divisió d’opinions entre els líders

Junts per Catalunya decidirà aquest dijous i divendres si trenca l’anomenat govern del 52%. Més de 6.400 afiliats estan cridats a les urnes per decidir si el partit ha de sortir de l’executiu. I hauran de votar amb el marc de fons de la diversitat d’opinions entre els líders de la formació de Jordi Turull i Laura Borràs. Des del 2015, amb la creació de Junts pel Sí, hi ha hagut un executiu format per dos partits sobiranistes, que han posat rumb al procés d’independència i han viscut la repressió de l’Estat per intentar-ho.

Junts arriba dividit a la consulta, sense un clar guanyador sobre la taula. El dirigent que podria haver decantat la balança, Jordi Turull, ha decidit no fer públic què votarà per respectar la neutralitat demanada per la Sindicatura Electoral, formada per Míriam Nogueras, Damià Calvet, Mònica Sales i David Torrents. Les dues ànimes del partit hauran de decidir plegades què fer amb els consellers de Junts al Govern.

El president de Junts al Parlament, Albert Batet, passa per davant del president de la Generalitat, Pere Aragonès, al debat de política general | ACN

Puigdemont i Borràs opten per la sortida

Els dos grans dirigents que s’han posicionat a favor del trencament del Govern són la seva presidenta, Laura Borràs, i el president a l’exili, Carles Puigdemont. La presidenta suspesa del Parlament ho ha fet aquest dimecres a la tarda, a través d’un fil de Twitter. Borràs considera que el Govern “no avança nacionalment i per tant tampoc garanteix el nostre progrés com a societat”. També assegura que Junts té ara dues opcions: “Quedar-nos i quedar atrapats en un govern que ha decidit no liderar la independència; o prendre la determinació d’oferir un projecte lliure per tornar a encarrilar Catalunya en el camí del mandat de l’1-O”.

Puigdemont, per la seva banda, no ha fet pública explícitament la seva opinió al respecte, però s’ha deixat entreveure a través d’una repiulada al portaveu del partit, Josep Rius, que sí que anunciava amb rotunditat la seva postura a favor de deixar l’executiu. També ha donat pistes una de les persones més properes al president del Consell de la República: Jami Matamala, qui també s’ha pronunciat a favor del “no”.

Tot i això, Puigdemont després ha volgut matisar la seva posició per reivindicar la pluralitat de Junts i la “cultura democràtica” del seu partit, que considera que es manifesta a través d’aquesta consulta. “El debat a l’interior d’un partit reforça la democràcia en general”, assegura el també eurodiputat. De fet, aquesta la reivindicació d’un partit “plural, transversal i democràtic” ha estat compartida per Turull, que després ha fet saber que no es pronunciaria pel ‘sí’ o pel ‘no’.

L’entorn de Borràs vol marxar

Un altre membre de l’executiva que s’ha posicionat per marxar de l’executiu és el diputat al Parlament Jaume Alonso-Cuevillas, que, a través d’un article d’opinió a EL MÓN, ha assegurat que “l’objectiu prioritari d’ER és, avui per avui, no és desbordar l’Estat, sinó obtenir l’hegemonia electoral per seguir governant l’autonomia”. En aquesta línia s’ha expressat també el vicepresident del Consell de la República, Toni Comín, que en una entrevista a EL MÓN opina que “els tres punts de l’acord d’investidura que no s’estan complint són precisament els instruments de l’estratègia de Junts per Catalunya, que es la del desbordament democràtic”.

Altres membres rellevants del partit que s’han posicionat en aquest sentit són la secretaria del Parlament de Catalunya Aurora Madaula, l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el diputat Francesc de Dalmases, així com altres membres de l’executiva nacional del partit com Ester Vallès, Cristina Casol o Montserrat Caupena. D’altra banda, la consellera Gemma Geis, ha advertit que si no hi ha “complicitat” a Madrid, no pot continuar al seu càrrec, obrint la seva candidatura a ser alcaldable de Girona.

La presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs | ACN

Giró i Alsina fan campanya per evitar la ruptura

La campanya de les dues ànimes ja ha començat. Dimarts mateix, el conseller Giró, que aposta per la continuïtat al Govern, va anar a una assemblea local per promoure el seu posicionament. Giró vol tirar endavant els pressuposts i governar. Gestionar el dia a dia. És una posició aplaudida per altres formacions del Parlament. Tant el president Aragonès com el diputat de Ciutadans Nacho Martín Blanco li han agraït la seva tasca i el seu tarannà dialogant i obert. Entre les dues ànimes, en plena campanya electoral, hi ha tensió, però el conseller d’Economia i Hisenda ha deixat clar que si surt l’opció de marxar de l’executiu, plegarà immediatament.

En aquest sentit, també s’hi ha pronunciat la consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, qui s’ha afiliat a Junts per poder fer campanya per no marxar de l’executiu, tot i no poder votar per la necessitat d’un mínim de 6 mesos d’antiguitat com a militant. Alsina opta per fer “oposició des del Govern“, i creu que Junts perdria visibilitat si deixa l’executiu. Conselleres com Lourdes Ciuró o Violant Cervera també van en aquesta línia. De fet, gran part dels qui opten per la continuïtat són alts càrrecs, consellers o alcaldables del partit. Un dels grans problemes que tindria Junts, més enllà de perdre visibilitat, és la pèrdua de capacitat econòmica. Aquests dos elements són clau, i més, de cara a les municipals del maig del 2023.

El conseller d’Economia, Jaume Giró, a la Ciutat de la Justícia, en la presentació de la seva denúncia pels àudios de Villarejo / Mireia Comas

La clau de les municipals

De fet, l’exalcalde de Barcelona Xavier Trias aposta per seguir a l’executiu i podria ser la gota que faci vessar el got per decidir si es presenta com a alcaldable, o no. “Estic estupefacte” va dir Trias després de l’amenaça de la petició d’una qüestió de confiança d’Albert Batet a Pere Aragonès durant el debat de polític a general. Altres noms propers a Trias són els exconsellers Joaquim Forn i Josep Rull, que també s’han mostrat en aquesta línia, ja que consideren que si es trenca el Govern “seria molt difícil reconduir l’independentisme”.

L’exsecretari general del partit, Jordi Sànchez, que continua tenint influència dins del partit, també vol la continuïtat de Junts a l’executiu. “La millor manera de continuar servint Catalunya és continuar a les institucions catalanes”, assegura l’expresident de l’ANC. Dues figures pròximes a Jordi Sànchez són l’exconsellera de la Presidència i actual regidora de Barcelona Neus Munté, el responsable de política municipal de Junts, David Saldoni, i el membre de l’executiva nacional Toni Morral, que aposten per la continuïtat de l’executiu. L’actual president del Port de Barcelona, Damià Calvet, i l’exconsellera de la Presidència i alt càrrec de Salut, també aposten per aquesta via, així com diversos alcaldes i caps de llista de disset dels 30 municipis del Maresme.

Presidència, pendent de la consulta per actuar

Mentrestant, al Palau de la Generalitat, esperen la decisió final de Junts per actuar. Durant la sessió de control d’aquest dimecres, Aragonès ha tornat a mostrar la seva aposta per la continuïtat de l’actual executiu. De fet, ha moderat el seu discurs i hi ha hagut un acostament. El president assegura que es mostra obert a negociar els tres punts que reclama Junts per no sortir del Govern, i pel que fa al de la unitat al Congrés, l’ha donat “per descomptat”. Unes paraules que des de Junts les qualifiquen de “fer trampa” i demanen una contraproposta a l’oferta que Turull li va fer a Aragonès el diumenge passat.

La pregunta que ha de respondre els militants de Junts és clara: “Vols que Junts continuï formant part de l’actual Govern de la Generalitat de Catalunya?”, amb fins a tres possibilitats de resposta: Sí. No. En blanc. S’esperen unes hores intenses, en les quals les dues ànimes posaran tota la carn a la graella per sortir-se a amb la seva. Divendres, 7 d’octubre a les 17h, el resultat final.