Última hora | Sant Jordi 2026, minut a minut
Jose Díaz
23/04/2026 07:29 Última actualització: 23/04/2026 08:12

El dia de Sant Jordi és una de les dates més assenyalades de l’any en el calendari de la societat catalana. N’estan molt pendents els llibreters i els editors, però en gaudeix tot Catalunya. Sempre pendents del temps, els catalans surten massivament al carrer per gaudir d’una jornada inimitable i amb fama i projecció mundial. Com cada any, tothom estarà pendent del temps, es formaran cues per aconseguir la signatura de l’autor admirat i s’esperen, al final del dia, les llistes dels més venut, encara que el Gremi de Llibreters i la Cambra del Llibre, els organitzadors de la part comercial de la celebració, insisteixin que es basen en estimacions molt incompletes: els rànquings també fan festa.

23.04.2026 08:11

Sant Jordi és una diada que gaudeix de moltes tradicions. Més enllà de les roses i els llibres un dels grans atractius de la diada és el Pa de Sant Jordi.

El Pa de Sant Jordi és un pa de pagès que té formatge (habitualment formatge de Maó) i sobrassada, una combinació que permet que quan talles una llesca es dibuixa la senyera de Catalunya amb les quatre barres. Una pa tradicional que també suposa una competició entre els mestres forners i enguany el millor pa de Sant Jordi de Catalunya es fa en un forn de Barcelona.

23.04.2026 08:02

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) bateja, per Sant Jordi, un tren en honor de la poeta barcelonina Clementina Arderiu i Voltas

23.04.2026 07:27

Bon dia, i bon Sant Jordi! Comencem el dia del llibre convidant-vos a llegir: ho recomana la neurociència com a entrenament per al cervell! Experts consultats per El Món amb motiu de la diada de Sant Jordi analitzen com aquest hàbit ens ajuda a madurar, a controlar les emocions i redueix l’estrès.

Una dona llegint un llibre relaxada| Guillermo Berlin / Pexels
