Segon any consecutiu en què una obra de no-ficció guanya el Josep Pla, després que l’any passat recaigués en David Bueno per L’art de ser humans. Aquest 2026 el filòsof, pensador i teòleg Francesc Torralba ha estat guardonat amb el premi per a obres en català que atorga l’editorial Destino el dia de Reis, en la mateixa vetllada que s’entrega el Premi Nadal de Novel·la, atorgat a David Uclés per La ciudad de las luces muertas. L’obra guanyadora de la 58a edició del Pla s’havia presentat sota el pseudònim de Regina Climacus i amb el títol provisional El combat contra el desencís. Un cop elegida pel jurat i desvelat el nom real de l’autor, es publicarà amb el títol definitiu Anatomia de l’esperança el 4 de febrer.
Es tracta d’un assaig en què Torralba explora els mecanismes que sustenten l’esperit en moments difícils. Una recerca que l’autor fa a partir de la filosofia, de la literatura i de la seva pròpia experiència humana. El resultat és un mapa per orientar-se en temps d’incertesa. “Un discurs sobre l’esperança amb fonament. Cosa que en un moment en què predomina el discurs pessimista i distòpic, és contracultural”, ha dit l’autor en recollir el premi al saló Gran Via de l’Hotel Palace.
De fet, Torralba, és conegut no només pels nombrosos títols que ha publicat al llarg dels anys, sinó també per les conferències i aparicions als mitjans de comunicació com a pensador i com a protagonista d’un tràngol que reflecteix en les seves obres: la mort del seu fill de 26 anys en un accident de muntanya, mentre feia una travessa amb ell pels Picos de Europa. Va ser l’agost del 2023 i la seva experiència personal d’enfrontar-se a un dol dels més durs possibles es reflecteix especialment al llibre No hi ha paraules. Assumir la mort d’un fill.
Altres títols recents de Francesc Torralba són La paraula que em sosté. Meditacions d’un teòleg en temps de dol, del 2025; Benaurances per a agnòstics (2024); L’ètica algorítmica (2022) i Paraules de consol. En la mort d’un ésser estimat, publicat el 2020, tres anys abans que visqués en primera persona el dol, ja que és un camp que ha investigat sempre en la seva trajectòria com a pensador i teòleg.
Un total de 42 obres presentades
A l’edició d’aquest any de premi Pla s’han presentat 42 obres –dues més que l’any passat–, procedents de gairebé tot l’àmbit catalanoparlant, segons dades de l’editorial Destino. Pel que fa als gèneres, com és habitual, hi havia novel·les històriques, narrativa memorialística i intimista, dietaris, obres d’assaig, de gènere fantàstic i thrillers.
Fa dos anys, l’obre guanyadora va ser la novel·la històrica amb elements de thriller La germandat de l’Àngel Caigut, de Jaume Clotet, que es va convertir en un èxit de vendes i ha portat a una segona entrega d’una saga que serà una trilogia. De moment, a finals d’agost es va publicar la segona entrega, La calavera de l’apòstol, i la tercera està anunciada per al març, de cara a la campanya de Sant Jordi, amb el títol L’espasa del rei. Precisament, Clotet ha sigut un dels membres del jurat del Josep Pla 2026, juntament amb Montse Barderi, David Bueno, Manuel Forcano i Glòria Gasch. El guardó està dotat amb 10.000 euros i implica la publicació de l’obra al febrer següent, de manera que acaba sent sempre un dels títols més ben posicionats per al dia de Sant Jordi.
Un guanyador de la beca Montserrat Roig s’endú el Nadal, en castellà
David Uclés ha guanyat el Premi Nadal de Novel•la amb La ciudad de las luces muertas i ha recordat que havia tingut la beca Montserrat Roig per escriure sobre Barcelona i que durant anys s’havia presentat al Nadal sense èxit i que el 2020 ho va deixar córrer. Tanmateix, aquest estiu va decidir tornar-ho a provar i finalment ha estat l’elegit pel jurat. Ha estat, però, per majoria, i no pas per unanimitat. I ha recordat que la novel•la que ha escrit és deutora de Mercè Rodoreda, Montserrat Roig i Carmen Laforet, la primera guanyadora del Nadal amb la mítica Nada. “Sense elles no existiria”, ha dit. Aquestes paraules han sigut les úniques del seu discurs en català i han arrencat un gran aplaudiment a la sala.