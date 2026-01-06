Segundo año consecutivo en que una obra de no-ficción gana el Josep Pla, después de que el año pasado recayera en David Bueno por El arte de ser humanos. Este 2026 el filósofo, pensador y teólogo Francesc Torralba ha sido galardonado con el premio para obras en catalán que otorga la editorial Destino el día de Reyes, en la misma velada que se entrega el Premio Nadal de Novela, otorgado a David Uclés por La ciudad de las luces muertas. La obra ganadora de la 58ª edición del Pla se había presentado bajo el seudónimo de Regina Climacus y con el título provisional La lucha contra el desencanto. Una vez elegida por el jurado y desvelado el nombre real del autor, se publicará con el título definitivo Anatomía de la esperanza el 4 de febrero.

Francesc Torralba saluda a Jaume Clotet, ganador del premio Josep Pla hace dos años y miembro del jurado, en el momento de salir a recoger el premio / S.B.

Se trata de un ensayo en el que Torralba explora los mecanismos que sustentan el espíritu en momentos difíciles. Una búsqueda que el autor realiza a partir de la filosofía, de la literatura y de su propia experiencia humana. El resultado es un mapa para orientarse en tiempos de incertidumbre. “Un discurso sobre la esperanza con fundamento. Algo que en un momento en que predomina el discurso pesimista y distópico, es contracultural”, dijo el autor al recoger el premio en el salón Gran Vía del Hotel Palace.

De hecho, Torralba es conocido no solo por los numerosos títulos que ha publicado a lo largo de los años, sino también por las conferencias y apariciones en los medios de comunicación como pensador y como protagonista de un trance que refleja en sus obras: la muerte de su hijo de 26 años en un accidente de montaña, mientras realizaba una travesía con él por los Picos de Europa. Fue en agosto de 2023 y su experiencia personal de enfrentarse a un duelo de los más duros posibles se refleja especialmente en el libro No hay palabras. Asumir la muerte de un hijo.

Otros títulos recientes de Francesc Torralba son La palabra que me sostiene. Meditaciones de un teólogo en tiempos de duelo, del 2025; Bienaventuranzas para agnósticos (2024); La ética algorítmica (2022) y Palabras de consuelo. En la muerte de un ser querido, publicado en 2020, tres años antes de que viviera en primera persona el duelo, ya que es un campo que ha investigado siempre en su trayectoria como pensador y teólogo.

Francesc Torralba, ganador del premio Josep Pla / ACN-Nico Tomás

Un total de 42 obras presentadas

En la edición de este año del premio Pla se han presentado 42 obras –dos más que el año pasado–, procedentes de casi todo el ámbito catalanohablante, según datos de la editorial Destino. En cuanto a los géneros, como es habitual, había novelas históricas, narrativa memorialística e intimista, diarios, obras de ensayo, de género fantástico y thrillers.

Hace dos años, la obra ganadora fue la novela histórica con elementos de thriller La hermandad del Ángel Caído, de Jaume Clotet, que se convirtió en un éxito de ventas y ha llevado a una segunda entrega de una saga que será una trilogía. De momento, a finales de agosto se publicó la segunda entrega, La calavera del apóstol, y la tercera está anunciada para marzo, de cara a la campaña de Sant Jordi, con el título La espada del rey. Precisamente, Clotet ha sido uno de los miembros del jurado del Josep Pla 2026, junto con Montse Barderi, David Bueno, Manuel Forcano y Glòria Gasch. El galardón está dotado con 10.000 euros e implica la publicación de la obra en febrero siguiente, por lo que acaba siendo siempre uno de los títulos mejor posicionados para el día de Sant Jordi.

Un ganador de la beca Montserrat Roig se lleva el Nadal, en castellano

David Uclés ha ganado el Premio Nadal de Novela con La ciudad de las luces muertas y ha recordado que había tenido la beca Montserrat Roig para escribir sobre Barcelona y que durante años se había presentado al Nadal sin éxito y que en 2020 lo dejó. Sin embargo, este verano decidió volver a intentarlo y finalmente ha sido el elegido por el jurado. Ha sido, no obstante, por mayoría, y no por unanimidad. Y ha recordado que la novela que ha escrito es deudora de Mercè Rodoreda, Montserrat Roig y Carmen Laforet, la primera ganadora del Nadal con la mítica Nada. “Sin ellas no existiría”, ha dicho. Estas palabras han sido las únicas de su discurso en catalán y han arrancado un gran aplauso en la sala.