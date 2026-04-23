La Moncloa defensa la parada del CNP per Sant Jordi: “La policia també és cultura”

La diada de Sant Jordi d’enguany a Barcelona quedarà marcada per la presència d’una parada que, fins aquest 2026, no havia estat mai present de la festivitat de la rosa i el llibre en honor al patró de Catalunya. Enguany la policia nacional espanyola ha tingut un estand al bell mig de la ciutat per Sant Jordi, i ho ha fet en una zona amb una gran afluència de visitants com és la Rambla Catalunya.
Una presència de la policia espanyola als carrers de la capital de Catalunya i de la diada de Sant Jordi que han defensat a ultrança des de la Moncloa i el govern espanyol, assegurant que “la policia també és cultura”. En declaracions recollides per l’ACN, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha defensat i celebrat que, per primera vegada, la policia nacional espanyola tingui un espai reservat per la diada de Sant Jordi. De fet, Prieto ha mantingut la mateixa línia de ‘pacificació’ de Catalunya que Salvador Illa ha utilitzat durant el seu discurs institucional de Sant Jordi i ha assegurat que “és un pas més de la normalització de la Policia Nacional a Catalunya, un cos imprescindible per la seguretat pública i la preservació de la llibertat dels catalans. La policia també és cultura i sense cultura no hi hauria llibertat”. Una frase que recorda a la secció humorística del programa de TV3 APM, en la qual es fa sàtira del paper cultural de la televisió: ‘La televisió és cultura’.
Prieto, que ha estat acompanyat de la cap d’àrea de publicacions de la policia nacional, María Jesús Llorente, ha explicat que a la parada de la policia nacional espanyola ha destacat que a la parada del cos policial espanyol s’hi poden trobar llibres que expliquen la història del cos policial i els últims vuit premis de novel·la negra que atorga la policia espanyola.
La CUP colla Collboni per la presència de la policia nacional per Sant Jordi
Des de la CUP, partit que no disposa de parada per Sant Jordi després que l’Ajuntament de Barcelona els hi denegués el permís, han criticat la presència del cos policial espanyol durant la diada de Sant Jordi. En una publicació a les xarxes socials la formació independentista ha assegurat que “és inadmissible que l’Ajuntament permeti una parada de Sant Jordi a la policia espanyola a Rambla Catalunya mentre la nega a la CUP”. Uns fets que han portat la CUP a collar Collboni, a qui han preguntat quin és el model de ciutat del batlle barceloní, el qual nega una parada a un partit català però en dona una a la policia nacional espanyola.
És inadmissible que l’Ajuntament @bcn_ajuntament permeti una parada de Sant Jordi a la policia espanyola a Rambla Catalunya mentre la nega a la CUP.— CUP Barcelona ♀ (@CUPBarcelona) April 23, 2026
Quin model de ciutat és aquest @jaumecollboni?
No teniu vergonya! 🤬 pic.twitter.com/Sxssg0FVvx