La Moncloa defiende el estand del CNP por Sant Jordi: «La policía también es cultura»

La festividad de Sant Jordi de este año en Barcelona estará marcada por la presencia de un estand que, hasta este 2026, nunca había estado presente en la festividad de la rosa y el libro en honor al patrón de Cataluña. Este año la policía nacional española ha tenido un estand en pleno centro de la ciudad por Sant Jordi, y lo ha hecho en una zona con una gran afluencia de visitantes como es la Rambla Catalunya.

Una presencia de la policía española en las calles de la capital de Cataluña y de la festividad de Sant Jordi que han defendido fervientemente desde la Moncloa y el gobierno español, asegurando que «la policía también es cultura». En declaraciones recogidas por la ACN, el delegado del gobierno español en Cataluña, Carlos Prieto, ha defendido y celebrado que, por primera vez, la policía nacional española tenga un espacio reservado para la festividad de Sant Jordi. De hecho, Prieto ha mantenido la misma línea de ‘pacificación’ de Cataluña que Salvador Illa ha utilizado durante su discurso institucional de Sant Jordi y ha asegurado que «es un paso más en la normalización de la Policía Nacional en Cataluña, un cuerpo imprescindible para la seguridad pública y la preservación de la libertad de los catalanes. La policía también es cultura y sin cultura no habría libertad». Una frase que recuerda a la sección humorística del programa de TV3 APM, en la cual se hace sátira del papel cultural de la televisión: ‘La televisión es cultura’.

Prieto, que ha estado acompañado de la jefa de área de publicaciones de la policía nacional, María Jesús Llorente, ha explicado que en el estand de la policía nacional española ha destacado que en el estand del cuerpo policial español se pueden encontrar libros que explican la historia del cuerpo policial y los últimos ocho premios de novela negra que otorga la policía española.

La CUP presiona a Collboni por la presencia de la policía nacional por Sant Jordi

Desde la CUP, partido que no dispone de estand por Sant Jordi después de que el Ayuntamiento de Barcelona les denegara el permiso, han criticado la presencia del cuerpo policial español durante la festividad de Sant Jordi. En una publicación en las redes sociales la formación independentista ha asegurado que «es inadmisible que el Ayuntamiento permita un estand de Sant Jordi a la policía española en Rambla Catalunya mientras lo niega a la CUP». Unos hechos que han llevado a la CUP a presionar a Collboni, a quien han preguntado cuál es el modelo de ciudad del alcalde barcelonés, que niega un estand a un partido catalán pero otorga uno a la policía nacional española.