L’humorista Òscar Andreu ha publicat Manual de defensa del català, un llibre que amb total seguretat serà dels més venuts per Sant Jordi i en el qual un dels copresentadors de La competència de RAC 1 analitza des de l’humor la greu situació del català, ja que travessa un moment molt delicat pel cada cop menor ús social, i en fa una defensa acarnissada. “La millor defensa és l’atac, com faria Guardiola“, ha dit en una entrevista en el programa L’altaveu al patí de RTVE, a partir del minut 19.45. “Ells són més Mourinho“, ha ironitzat Andreu en referència al castellà. “Hi ha gent que li sembla una barbaritat que vulguem parlar català a Catalunya”.
A parer d’Andreu, els catalans ens hem de defensar parlant català a Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià i la Catalunya Nord. “No cal tancar-se, cal obrir-se”, ha insistit agafant com a model el joc ofensiu del Barça de Guardiola, que en la seva primera temporada al capdavant de l’equip va guanyar sis títols. “Fins ara el que hem fet ha estat tancar-nos, negar-nos a parlar el català”.
Renúncia a la identitat i a la sobirània
Segons l’humorista, aquesta actitud ha estat equivocada, ja que si no es parla el català a Catalunya es renuncia a la “nostra identitat” i a la “sobirania”. “La llengua s’ha de fer necessària. És una llengua minoritzada que no minoritària”. Andreu ha recordat que el català el parlen uns 10 milions de persones, més que el croat o el maltès. “Si no el parlem, ens passaran per sobre”, ha subratllat. Andreu també creu que “no té cap sentit” anar a un país a treballar i no parlar l’idioma d’aquell territori.
Especialitzat en la sàtira política, Andreu ha reivindicat també que es posi als infants noms catalans. “Hem posat noms raríssims”, influïts per les pel·lícules nord-americanes, i veu millor opció apostar pels noms d’aquí, de “quilòmetre 0”.