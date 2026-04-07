El humorista Òscar Andreu ha publicado Manual de defensa del català, un libro que con total seguridad será de los más vendidos por Sant Jordi y en el cual uno de los copresentadores de La competència de RAC 1 analiza desde el humor la grave situación del catalán, ya que atraviesa un momento muy delicado por el cada vez menor uso social, y hace una defensa encarnizada. «La mejor defensa es el ataque, como haría Guardiola«, dijo en una entrevista en el programa L’altaveu al patí de RTVE, a partir del minuto 19.45. «Ellos son más Mourinho«, ironizó Andreu en referencia al castellano. “Hay gente que le parece una barbaridad que queramos hablar catalán en Catalunya”.

En opinión de Andreu, los catalanes debemos defendernos hablando catalán en Catalunya, las Islas Baleares, el País Valenciano y la Catalunya Norte. «No es necesario encerrarse, hay que abrirse», insistió tomando como modelo el juego ofensivo del Barça de Guardiola, que en su primera temporada al frente del equipo ganó seis títulos. «Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido encerrarnos, negarnos a hablar el catalán».

Òscar Andreu, locutor, monologuista, humorista y presentador. Barcelona 13.10.2025 | Mireia Comas

Renuncia a la identidad y a la soberanía

Según el humorista, esta actitud ha sido equivocada, ya que si no se habla el catalán en Catalunya se renuncia a la «nuestra identidad» y a la «soberanía». «La lengua se debe hacer necesaria. Es una lengua minorizada que no minoritaria». Andreu recordó que el catalán lo hablan unos 10 millones de personas, más que el croata o el maltés. «Si no lo hablamos, nos pasarán por encima», subrayó. Andreu también cree que «no tiene sentido» ir a un país a trabajar y no hablar el idioma de ese territorio.

Especializado en la sátira política, Andreu ha reivindicado también que se ponga a los niños nombres catalanes. «Hemos puesto nombres rarísimos», influenciados por las películas norteamericanas, y ve mejor opción apostar por los nombres de aquí, de «kilómetro 0».