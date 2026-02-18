Màrius Serra fa dels malentesos els protagonistes de la seva nova novel·la

Setmana d’estrena al panorama literari català. L’escriptor i periodista Màrius Serra (Barcelona, 1963) ha publicat la seva darrera novel·la El mal entès (Proa). Es tracta d’una tragicomèdia que es nodreix de tot un seguit malentesos de la vida contemporània per parlar de temes com les paternitats complexes, la identitat o el pes de l’atzar. “És una novel·la per a gent a qui li agrada llegir”, assegura Serra en unes declaracions recollides per l’ACN, on es reivindica com un “ferm defensor de la ficció”.
Cal recordar que les creacions de l’escriptor i periodista acostumen a girar al voltant de la literatura, la llengua i el joc, amb una cartera que comprèn títols tan diversos com l’assaig ‘Verbàlia’, les novel·les ludocriminals de la sèrie ‘Comas’, la versió completa en català actual de ‘Tirant lo Blanc’ o ‘Quiet’, en el qual retrata la vida al costat del seu fill discapacitat. També compta amb altres novel·les publicades a Proa com ‘Mon oncle’ (1996), ‘Plans de futur’ (2012), ‘Res no és perfecte a Hawaii’ (2016) i ‘La dona més pintada’ (2023).
Pel que fa a la seva darrera obra, El mal entès utilitza un narrador omniscient i una estructura que juga amb passat, present i futur per abordar un tema central, que són els malentesos. L’autor considera que aquests no són estranys en un món “cada dia més complicat”. “Jo crec que el tema central d’aquest XXI per a la majoria dels ciutadans és la identitat, perquè tots vivim força desconcertats en el moment històric actual […] Els malentesos ens envolten per una falta de comprensió, i aquesta dificultat té molt a veure amb la pròpia identitat”, assenyala en una conversa amb l’agència.
Quin és l’argument?
La novel·la parteix del personatge d’en Joan Ferrer, un traductor de vida tranquil·la a qui la dona pesca embolicant-se amb la cangur de l’Alba, la filla que tenen en comú. El que podria ser una situació “típica”, engega un procés que acaba amb la mort de la Rosa en un accident de cotxe i el descobriment que, en realitat, la nena no és filla del protagonista. Una revelació que trenca les certeses d’en Joan i desencadena una cascada de revelacions, traïcions i malentesos que afectaran totes les esferes de la seva existència.