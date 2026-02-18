Màrius Serra convierte los malentendidos en protagonistas de su nueva novela

Semana de estreno en el panorama literario catalán. El escritor y periodista Màrius Serra (Barcelona, 1963) ha publicado su última novela El mal entès (Proa). Se trata de una tragicomedia que se nutre de una serie de malentendidos de la vida contemporánea para hablar de temas como las paternidades complejas, la identidad o el peso del azar. «Es una novela para gente a la que le gusta leer», asegura Serra en unas declaraciones recogidas por la ACN, donde se reivindica como un «firme defensor de la ficción».

Cabe recordar que las creaciones del escritor y periodista suelen girar en torno a la literatura, la lengua y el juego, con una cartera que comprende títulos tan diversos como el ensayo ‘Verbàlia’, las novelas ludocriminales de la serie ‘Comas’, la versión completa en catalán actual de ‘Tirant lo Blanc’ o ‘Quiet’, en el que retrata la vida junto a su hijo discapacitado. También cuenta con otras novelas publicadas en Proa como ‘Mon oncle’ (1996), ‘Plans de futur’ (2012), ‘Res no és perfecte a Hawaii’ (2016) y ‘La dona més pintada’ (2023).

En cuanto a su última obra, El mal entès utiliza un narrador omnisciente y una estructura que juega con pasado, presente y futuro para abordar un tema central, que son los malentendidos. El autor considera que estos no son extraños en un mundo «cada día más complicado». «Yo creo que el tema central de este XXI para la mayoría de los ciudadanos es la identidad, porque todos vivimos bastante desconcertados en el momento histórico actual […] Los malentendidos nos rodean por una falta de comprensión, y esta dificultad tiene mucho que ver con la propia identidad», señala en una conversación con la agencia.

¿Cuál es el argumento?

La novela parte del personaje de Joan Ferrer, un traductor de vida tranquila a quien la esposa sorprende enrollándose con la canguro de Alba, la hija que tienen en común. Lo que podría ser una situación “típica”, inicia un proceso que termina con la muerte de Rosa en un accidente de coche y el descubrimiento de que, en realidad, la niña no es hija del protagonista. Una revelación que rompe las certezas de Joan y desencadena una cascada de revelaciones, traiciones y malentendidos que afectarán todas las esferas de su existencia.