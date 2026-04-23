Sant Jordi ha tornat a bategar amb força aquest 23 d’abril al ritme de les guitarres i les lletres que han omplert cada racó de l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, que ja és un espai imprescindible i consolidat per celebrar el millor dia de l’any a Barcelona. En una jornada marcada per la tradició de la rosa i el llibre, el recinte del carrer Rosselló s’ha erigit, un any més, com el gran escenari musical de la diada, amb una marató de cultura viva que ha unit generacions senceres sota un mateix cel de primavera. Famílies amb nadons, grups d’amics i amigues i parelles de totes les edats han brindat per un Sant Jordi inoblidable mentre gaudien de la música en directe que ha sonat per tots els racons del recinte amb més d’una vintena de propostes musicals.
L’edició d’enguany no ha estat una més: emmarcada en la celebració del 150è aniversari de Damm, la jornada ha respirat un aire de festivitat i gratitud compartida des de primera hora, on abans d’obrir portes ja hi havia gent fent cua per entrar i on s’ha viscut un dels matins amb més afluència de públic. Des de primera hora del matí, rius de gent han passat per l’emblemàtic recinte cerveser de la capital catalana per viure de prop la màgia del directe, transformant l’antiga fàbrica en un formiguer de somriures i balls al ritme dels acords del present i el futur de la música catalana. Amb vuit hores de programació ininterrompuda, el Sant Jordi Musical 2026 ha estat el testimoni perfecte de la vitalitat de l’escena catalana, barrejant noms consagrats amb les veus més fresques i emergents del panorama actual.
La festa dels Amics de les Arts i l’aniversari de Pastora
La jornada ha començat al Moll d’Envasat, i Ven’nus ha estat l’encarregada d’estrenar l’escenari principal al migdia, seguida de prop per la fusió inconfusible de Macaco. Mentrestant, a la Sala de Màquines, el talent de Triquell, un dels artistes més singulars i amb més personalitat del panorama musical català, ha omplert l’espai d’energia, mentre que a la Sala de Cocció, Magalí Sare delectava els assistents amb una proposta més íntima. Un dels moments més esperats del matí ha estat l’actuació d’Els Amics de les Arts, que han fet vibrar el pati amb els seus “himnes generacionals” just abans de l’hora de dinar.
L’endemà de la victòria del Barça, que apropa els blaugrana a la Lliga, el públic ha convertit el 4-3-3 en un karaoke i, com diu la cançó, ells i el públic han guanyat tres punts de glòria. La banda, en format acústic, ha deixat que la banda es fes seus els temes que han tocat permetent que el públic, a l’uníson, cantés Louisiana o els camps de cotó i allò de “bona nit i pantalons”. Altres artistes com Pastora, que celebren els seus 25 anys de trajectòria, i Xarim Aresté han mantingut el llistó ben alt durant la franja del migdia, juntament amb l’estil urbà de Lildami, que s’han encarregat de posar la cirereta a un matí d’actuacions musicals amb la presentació de Bentornat, el seu darrer treball d’estudi.
Ritmes urbans, el folk de Maria Jaume i grans noms com La Pegatina i Buhos
La música no s’ha aturat en cap moment, però gran part del públic ha preferit fer una pausa per dinar i recuperar forces, en un dia de molta calor on la cervesa ha estat l’aliada estrella. L’afluència de públic ha estat descomunal, i ha obligat l’organització a tancar portes amb una cua que gairebé donava la volta a la fàbrica. La música s’ha reprès amb la potència festiva de La Pegatina, que ha aprofitat la cita per avançar cançons del seu nou disc Fuegos del barrio, que es presenta aquesta nit, i que, a més, ha convertit el recinte de Damm en una festa major amb cançons com El gat rumberu. La mallorquina Maria Jaume ha presentat el seu nou disc, De tota la vida, aportant un toc de folk contemporani a l’escenari principal i delectant el públic de totes les edats. A mesura que el sol baixava, els ritmes de Buhos i el trap de 31 FAM han anat tancant la jornada al Moll d’Envasat, mentre que la Sala de Màquines vibrava amb l’estil propi d’ElEl Pony Pisador i Ceaxe. Altres veus com Griso, Naina, Paula Valls i Eva Fort han completat una programació diversa que ha demostrat la bona salut de l’escena musical catalana actual.
Més enllà de la música
A més dels concerts, els assistents han pogut gaudir de les tradicionals signatures de discos, on artistes com Dorian i La Fúmiga que, tot i no actuar, s’han sumat a la festa per trobar-se amb els seus seguidors. L’oferta s’ha completat amb una selecció de food trucks locals per recuperar forces i una fira solidària de roses i articles inspirats en Sant Jordi elaborats per diverses entitats socials amb finalitat solidària, ja que tota la caixa es destinarà al Programa d’Extrema Vulnerabilitat de la Creu Roja. En definitiva, el Sant Jordi Musical 2026 ha tornat a ser una cita imprescindible, combinant la tradició dels llibres i les roses amb el millor pop, rock i música urbana del moment.