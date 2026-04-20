Buhos, La Pegatina, 31 Fam, Macaco, Els Amics de les Arts, Maria Jaume, Triquell i Lildami són alguns dels noms que durant nou hores ininterrompudes, tres escenaris i més de 20 concerts transformaran l’Antiga Fàbrica Damm, al carrer Rosselló, en una autèntica marató musical que reunirà artistes consolidats i noves veus de l’escena actual. Una cita ja imprescindible del Sant Jordi barceloní que, aquest any, tindrà un significat especial perquè coincideix amb la celebració del 150è aniversari de Damm.
El cartell que ha preparat Damm per a aquest dijous és una barreja de noms consolidats del panorama musical català i d’estrelles emergents. Així, la música arrencarà al migdia i no s’aturarà fins al vespre amb artistes contrastats com Buhos, que aquest 2026 celebren dues dècades de trajectòria; la música festiva de La Pegatina, amb més de 1.200 concerts a l’esquena i un directe infalible; el pop urbà 31 FAM, o Macaco, tot un referent de la fusió musical amb un univers sonor que va des de la rumba al fung passant pel reggae. També sonaran els himnes generacionals d’Els Amics de les Arts, la música de la mallorquina Maria Jaume, que acaba de publicar el seu quart disc Sant Domingo Forever, inspirat en la festa major del seu poble, Lloret de Vistalegre; Triquell, que continua consolidant el seu projecte; i Lildami, que presentarà Bentornat, el seu darrer treball d’estudi.
El Sant Jordi Musical a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm serà també una oportunitat per descobrir noves veus que estan guanyant cada cop més protagonisme, com Ven’nus, Ceaxe, Griso, Juls, Júlia Blum, Leyre Estruch, Eva Fort o Naina. Altres veus de l’escena musical catalana, com Pastora, Xarim Aresté, Magalí Sare, Gessamí Boada, Paula Valls o El Pony Pisador completaran una programació diversa, que convertirà la diada en una gran festa de la música. I per aguantar el ritme de tota la programació i, com ja és habitual, la gastronomia també tindrà el seu espai amb una sèrie de foodtrucks locals que oferiran una selecció de propostes per a tots els gustos, incloent opcions veganes i sense gluten.
Signatures de discos
A banda dels concerts que posaran música a aquest San Jordi a l’Antigra Fàbrica Damm, el públic podrà compartir un moment amb els seus artistes preferits en un espai dedicat a la signatura de discos. Hi participaran tant els músics que actuaran a llarg de la jornada a l’Antiga Fàbrica com altres convidats, entre els quals hi ha La Fúmiga, Dorian, Flashy Ice Cream, Mama Dousha o Paula Mattheus. També hi serà Martí Melcion, que visitarà l’Antiga Fàbrica per signar el còmic Elma i els seus amics.
Un Sant Jordi solidari
També es podran adquirir petits obsequis de Sant Jordi amb finalitat solidària elaborats per diverses entitats socials, com ara Apunts, Fundació Amics de la Gent Gran, Fundació Arrels, Fundació Finestrelles, Fundació Jeroni de Moragas, Fundació Portolà, Fundació Vicente Ferrer i Solidaritat Sant Joan de Déu. A les seves parades, aquestes entitats vendran roses –tant naturals com artesanals– i altres articles inspirats en la diada de Sant Jordi, el dia del llibre i de la rosa. Els beneficis obtinguts es destinaran al Programa d’Extrema Vulnerabilitat de la Creu Roja, que dona suport a col·lectius vulnerables com les persones sense llar, persones grans que pateixen soledat no desitjada i persones en situació d’atur, entre d’altres.
D’altra banda, Estrella Damm també ha organitzat uns recollida de llibres entre els col·laboradors i col·laboradores de la companyia en el marc de la campanya Recicla Cultura, i tots els beneficis obtinguts es destinaran a projectes educatius per a joves en situació de vulnerabilitat social.
Entrada gratuïta a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm
L’entrada al Sant Jordi Musical de l’Antiga Fàbrica Estrella Damm és gratuïta. L’única limitació serà l’aforament, ja que es tracta d’un recinte tancat –encara que té espais a l’aire lliure– i cal respectar les normes de seguretat.
El programa d’actuacions
Moll d’envasat
- 12:00 h Ven’nus
- 13:00 h Macaco
- 14:00 h Els Amics de les Arts
- 15:00 h Lildami
- 17:00 h La Pegatina
- 18:00 h Maria Jaume
- 19:00 h Buhos
- 20:00 h 31 FAM
Sala de Màquines
- 12:30 h Triquell
- 13:30 h Pastora
- 14:30 h Xarim Aresté
- 16:30 h Griso
- 17:30 h Naina
- 18:30 h El Pony Pisador
- 19:30 h Ceaxe
Sala de Cocció
- 12:30 h Magalí Sare
- 13:30 h Gessamí Boada
- 14:30 h Júlia Blum
- 16:30 h Leyre Estruch
- 17:30 h Juls
- 18:30 h Paula Valls
- 19:30 h Eva Fort
Sala de Bàscules
- 19:00 h DJ Trapella