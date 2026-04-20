Buhos, La Pegatina, 31 Fam, Macaco, Els Amics de les Arts, Maria Jaume, Triquell y Lildami son algunos de los nombres que durante nueve horas ininterrumpidas, tres escenarios y más de 20 conciertos transformarán la Antiga Fàbrica Damm, en la calle Rosselló, en una auténtica maratón musical que reunirá artistas consolidados y nuevas voces de la escena actual. Una cita ya imprescindible del Sant Jordi barcelonés que, este año, tendrá un significado especial porque coincide con la celebración del 150 aniversario de Damm.

El cartel que ha preparado Damm para este jueves es una mezcla de nombres consolidados del panorama musical catalán y de estrellas emergentes. Así, la música arrancará al mediodía y no se detendrá hasta la tarde con artistas contrastados como Buhos, que en 2026 celebran dos décadas de trayectoria; la música festiva de La Pegatina, con más de 1.200 conciertos a sus espaldas y un directo infalible; el pop urbano 31 FAM, o Macaco, todo un referente de la fusión musical con un universo sonoro que va desde la rumba al funk pasando por el reggae. También sonarán los himnos generacionales de Els Amics de les Arts, la música de la mallorquina Maria Jaume, que acaba de publicar su cuarto disco Sant Domingo Forever, inspirado en la fiesta mayor de su pueblo, Lloret de Vistalegre; Triquell, que sigue consolidando su proyecto; y Lildami, que presentará Bentornat, su último trabajo de estudio.

Actuación de Sidonie en el Sant Jordi Musical de la Antiga Fàbrica Damm del 2025 / Cedida

El Sant Jordi Musical en la Antiga Fàbrica Estrella Damm será también una oportunidad para descubrir nuevas voces que están ganando cada vez más protagonismo, como Ven’nus, Ceaxe, Griso, Juls, Júlia Blum, Leyre Estruch, Eva Fort o Naina. Otras voces de la escena musical catalana, como Pastora, Xarim Aresté, Magalí Sare, Gessamí Boada, Paula Valls o El Pony Pisador completarán una programación diversa, que convertirá la jornada en una gran fiesta de la música. Y para aguantar el ritmo de toda la programación y, como ya es habitual, la gastronomía también tendrá su espacio con una serie de foodtrucks locales que ofrecerán una selección de propuestas para todos los gustos, incluyendo opciones veganas y sin gluten.

Firmas de discos

Aparte de los conciertos que pondrán música a este San Jordi en la Antiga Fàbrica Damm, el público podrá compartir un momento con sus artistas favoritos en un espacio dedicado a la firma de discos. Participarán tanto los músicos que actuarán a lo largo de la jornada en la Antiga Fàbrica como otros invitados, entre los cuales se encuentran La Fúmiga, Dorian, Flashy Ice Cream, Mama Dousha o Paula Mattheus. También estará Martí Melcion, que visitará la Antiga Fàbrica para firmar el cómic Elma i els seus amics.

Firmas de artistas durante el Sant Jordi Musical de la Antiga Fàbrica Damm del 2025 / Cedida

Un Sant Jordi solidario

También se podrán adquirir pequeños obsequios de Sant Jordi con finalidad solidaria elaborados por diversas entidades sociales, como Apunts, Fundació Amics de la Gent Gran, Fundació Arrels, Fundació Finestrelles, Fundació Jeroni de Moragas, Fundació Portolà, Fundació Vicente Ferrer y Solidaritat Sant Joan de Déu. En sus paradas, estas entidades venderán rosas –tanto naturales como artesanales– y otros artículos inspirados en la jornada de Sant Jordi, el día del libro y de la rosa. Los beneficios obtenidos se destinarán al Programa de Extrema Vulnerabilidad de la Cruz Roja, que apoya a colectivos vulnerables como las personas sin hogar, personas mayores que sufren soledad no deseada y personas en situación de desempleo, entre otros.

Por otro lado, Estrella Damm también ha organizado una recogida de libros entre los colaboradores de la compañía en el marco de la campaña Recicla Cultura, y todos los beneficios obtenidos se destinarán a proyectos educativos para jóvenes en situación de vulnerabilidad social.

Entrada gratuita a la Antiga Fàbrica Estrella Damm

La entrada al Sant Jordi Musical de la Antiga Fàbrica Estrella Damm es gratuita. La única limitación será el aforo, ya que se trata de un recinto cerrado –aunque tiene espacios al aire libre– y se deben respetar las normas de seguridad.

Todos los detalles de la jornada Sant Jordi Musical se pueden consultar en la web de Estrella Damm o en sus redes sociales.

El programa de actuaciones

Muelle de envasado

12:00 h Ven’nus

13:00 h Macaco

14:00 h Els Amics de les Arts

15:00 h Lildami

17:00 h La Pegatina

18:00 h Maria Jaume

19:00 h Buhos

20:00 h 31 FAM

Sala de Máquinas

12:30 h Triquell

13:30 h Pastora

14:30 h Xarim Aresté

16:30 h Griso

17:30 h Naina

18:30 h El Pony Pisador

19:30 h Ceaxe

Sala de Cocción

12:30 h Magalí Sare

13:30 h Gessamí Boada

14:30 h Júlia Blum

16:30 h Leyre Estruch

17:30 h Juls

18:30 h Paula Valls

19:30 h Eva Fort

Sala de Básculas