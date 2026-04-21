El país tiene suficientes iniciativas para evitar que la normalización del catalán en todos los ámbitos sea ciencia ficción. Hasta el punto de que uno de los padres de la ciencia ficción, como Jules Verne, también se puede volver a leer en catalán. La oportunidad es una gentileza de la editorial El Cep i la Nansa, de Vilanova i la Geltrú, que se ha decidido a afrontar el reto de editar en lengua catalana las obras de Verne, con un lenguaje moderno y preciso. «¡De novelas de Jules Verne queremos más en catalán!», es el grito de batalla de Francesc Mestres, el editor y alma de esta aventura que no se esconde para decir que les ha «ganado el entusiasmo».

Hasta ahora, la editorial ha publicado tres obras que se pueden encontrar como una apuesta segura para este Sant Jordi, con unas ediciones delicadas y muy prácticas y con el detalle de reproducir imágenes y grabados. Ediciones que permiten vivir aventuras y fáciles de llevar y manejar. Son tres obras que se pueden definir como tres joyas de la «literatura de aventuras y la exploración». La terna es El país de las pieles, Las Indias negras y La esfinge de hielo. Tres obras que no vienen solas, porque en un año y medio se conmemorará el bicentenario del nacimiento de Verne.

Una fecha muy especial para la cual la editorial prepara un regalo bastante especial que saldará una deuda con las estanterías de este país. Se trata de una edición crítica de 20.000 leguas de viaje submarino, a cargo de un experto en cuestiones sobre Verne como es Pasqual Bernat. Además, esta primavera se acompañan estos libros con un ciclo de cine basado en las novelas de Verne en el Círcol Catòlic de Vilanova. Además, cabe tener en cuenta un evento que indica a qué nivel se aprecia la ciencia ficción, que es la beca Antoni Munné i Jordà, destinada a realizar un análisis o investigación sobre ciencia ficción en catalán.

Las portadas de las tres obras de Verne en catalán editadas por la Nansa y el Cep

Tres obras de aventura pura

El país de las pieles, traducida por un literato y científico como es David Serrat i Congost, transporta al lector a través de un viaje comercial a la costa ártica con el objetivo de encontrar fauna que tenga «pieles». Un buen inicio, acompañado de personajes como una mujer viajera, un astrónomo y una tripulación audaz completan un viaje apasionante con aventuras de todo tipo y una catástrofe que, como un octavo pasajero, acompañará a los protagonistas durante todo el viaje.

Las Indias negras, también traducida por Serrat, es una novela que mantiene la inquietud y el desasosiego del lector, con un escenario de fondo como son las minas de carbón escocesas. Un personaje misterioso y episodios inexplicables hacen que el lector agarre con fuerza las tapas del libro para dejarse llevar por una novela que ya advierte de problemas que sufrimos hoy en día debido a los golpes que sufre la naturaleza y el clima.

La esfinge de hielo, una traducción a cargo de Antoni Munné-Jordà, uno de los mejores especialistas del país en ciencia ficción del país y en Verne en particular. Un reto intenso de novela donde Verne puso en práctica lo que se conoce como hipertextualidad, es decir, una reinterpretación de hechos anteriores históricos o mitos clásicos. En concreto, Verne intenta ofrecer una explicación científica y racional de uno de los misterios que Edgar Allan Poe plasmó en la obra Las aventuras de Arthur Gordon Pym. Una novela profunda, preciosa y traducida con un cariño especial que la hace aún más encomiable.