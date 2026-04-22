Joana Marcús Sastre (Fornalutx, Mallorca, 2000) publica Els ecos de la Jude (Penguin), la primera novela que publica primero en papel, después de pasar muchos años compartiendo sus historias a través de la plataforma gratuita Wattpad, algunas de las cuales se han convertido posteriormente en libro. Fenómeno de ventas y con un éxito incomparable en la literatura juvenil, los más jóvenes la conocen porque es autora de más de una quincena de obras que mezclan el amor, la fantasía y la ciencia-ficción. El Món la entrevista para descubrir cómo ha llegado hasta aquí y qué espera del día de Sant Jordi.

¿Qué cambio de vida has experimentado desde que comenzaste a escribir en tu perfil de Wattpad, la plataforma que permite publicar y leer historias originales?

La vida me ha cambiado muchísimo, madre mía… Y eso que podríamos decir que ha sido bastante más aburrido de lo que la gente piensa. He estado muchos años escribiendo y me lo he pasado muy bien con mis historias, pero nadie me leía. Era un poco yo contra el mundo, hasta que llegó la pandemia y la gente comenzó a leer más, con la suerte de que uno de los textos que destacó era mío. Hasta ese momento no había pasado absolutamente nada, hasta que llegó la publicación y todo se encadenó muy rápidamente. Desde 2002 hasta ahora he estado de gira, dedicándome exclusivamente a los libros y he acabado llevando una vida que no tiene nada que ver con la que me imaginaba.

Tu caso no es el habitual. Hay mucha gente que escribe, pero cuesta poder dedicarte profesionalmente y vivir de ello.

Desgraciadamente, sí, creo que es un mundo un poco difícil. Una vez has entrado, ya es más fácil navegar porque hay mucha gente dispuesta a ayudarte, tienes muchos recursos, haces contactos… Ahora bien, para entrar sí que tienes que estar en el momento perfecto, con la historia perfecta y tienes que saber hacer contactos también. Son muchas cosas que se juntan y, si no las tienes todas, desgraciadamente, puede que no te toque.

Joana Marcús publica una novela nueva después de los últimos éxitos de ventas | Mireia Comas

Eres mallorquina, pero escribes en castellano habitualmente. ¿Te cerraría puertas hacerlo exclusivamente en catalán?

Yo siempre he escrito en castellano, pero sí que me gusta que la traducción salga el mismo día o, como mucho, una semana después, para que se le dé la misma importancia. Sobre todo, porque con la familia siempre he hablado en catalán. Y no creo que cierre ninguna puerta, en absoluto, pero sí que es más reducido y esa es una realidad, no pasa nada. Al final, tienes que elegir si priorizas hablar en tu lengua o tener más público.

¿El sector editorial está en un buen momento? Por lo menos, parece que ahora los jóvenes empiezan a leer más.

Yo cuando tenía 15 años, que fue cuando empecé a leer así de manera más seria, era la rara de la clase, porque era la única que leía. Ahora se ha quitado el estigma este sobre el lector de la clase y es habitual que lea más gente, hasta el punto de que ahora los libros pueden ser tema de conversación entre los adolescentes y esto es algo muy bonito. Al mismo tiempo, en cuanto al mercado, lo veo muy saturado. Noto que hay muy pocas oportunidades para los autores nuevos porque hay tantas novedades, tantos libros constantemente… Dentro de este contexto es muy difícil.

Además, que los autores famosos acaban publicando un libro cada año, con un ritmo frenético.

Aquí quizás mi opinión no cuenta tanto porque ya estoy acostumbrada al nivel de exigencia de internet, que es muy rápido, y siempre he escrito más de un libro al año, porque me gusta y porque siento que mi público lo demanda. ¡Consumen muy rápidamente! Así que creo que es positivo.

Els ecos de la Jude promete convertirse en uno de los libros más vendidos este Sant Jordi | Mireia Comas

Este jueves es Sant Jordi, un día importantísimo para los autores. ¿Vosotros también lo disfrutáis tanto como los lectores desde fuera? ¿O demasiado estrés?

Uf, yo me pongo un poco nerviosa por Sant Jordi porque siento que hay demasiadas emociones. En las otras ferias estás en un lugar cerrado, pero es que aquí es toda la ciudad en un solo día y tienes la sensación de ‘o todo o nada’. Sientes que puede salir muy bien o muy mal… Y eso que he ido calmando los nervios de año en año, sobre todo porque ahora las firmas las hago con tiques previos para que no se me acumule mucha gente o que me falte mucha gente por firmar. No quiero llegar tarde, que se enfaden conmigo o enfadarme conmigo misma.

No es el día más bonito del año para un escritor, entonces.

No… Sant Jordi se disfruta mucho más como lectora, los escritores lo pasamos fatal.

«El dia de Sant Jordi es gaudeix molt més com a lectora, els escriptors ho passem fatal»

Y volvemos a Els ecos de la Jude, que es el primer libro que escribes fuera de internet. ¿De dónde surge la idea de esta historia?

Creo que surgió de dos cosas que nunca pensé que irían juntas. Cuando era pequeña, recuerdo que mi padre me ponía muchos vinilos que iba comprando por el mundo. Uno de ellos, de los éxitos de los Beatles, incluía el de Hey Jude, que llegué a odiar porque me lo ponía en bucle. Con los años, sobre todo cuando me fui de casa, pasó a ser uno de esos que te evoca a la infancia. Sabía que acabaría escribiendo un libro relacionado con esta canción, pero la idea de que la protagonista tuviera su nombre vino después. Y la otra idea de donde surge es de las ganas que tenía de escribir sobre la figura de cuidador dentro de una familia. Lo quería hacer de una manera diferente, no desde la típica, y creo que lo he conseguido.

La vida de la Jude es muy gris hasta que acaba todo de color, como la portada del libro, con la aparición de Isaac. ¿Querías demostrar su evolución de una manera más clara?

Sí, quería que esto hiciera que su evolución se notara mucho. Después, sin embargo, también creo que es una muestra de cómo me sentía yo en ese momento. Al final, estás escribiendo una historia que va de emociones que probablemente tú no tienes literalmente, pero sí que estás muy cerca. Cuando comencé a escribir este libro, quizás no estaba tan feliz. No estaba triste y mi mundo no era gris, pero sí que estaba un poco más baja y lo transmití sin querer.

En los agradecimientos, de hecho, reconoces que ha sido un año difícil para ti y eso siempre se acaba transmitiendo.

Esto sonará fatal, pero la verdad es que escribirás mejor si tienes más emociones. Aunque sean complicadas, acabas escribiendo porque necesitas sacarlo. Para un artista, en general, cuando pasas por un momento complicado o un momento muy feliz es cuando más escribes.

¿Qué encontrarán los fans de Joana Marcús en su último libro? | Mireia Comas

¿Qué dirías que encontrarán tus fans de ti en este libro en concreto?

Pues espero que encuentren un poco de ilusión. Hacía muchos años que no escribía nada nuevo y tenía muchas ganas de probar algo diferente y ponerme a prueba, ver si era capaz de escribir una historia interesante y ver que no hubiera perdido mi toque. No quería repetirme respecto de los libros que ya había hecho, ya que cuando tienes un público que te sigue desde hace tanto tiempo llega un momento que parece que conozcan todas tus historias.

¿Has notado mucha diferencia entre escribir para internet o para un libro físico directamente?

He notado una diferencia muy grande en cuanto a la estructura. En Wattpad todo estaba muy pensado para hacer capítulo a capítulo, uno cada semana, con capítulos muy largos entre 6.000 y 8.000 palabras. Allí, siempre dejabas un cliffhanger al principio y otro al final. Era un poco el formato de una serie, mientras que si escribes para un libro el formato es más similar al de una película. Ya no cuentas una historia por fascículos, sino que es una historia que está pensada para leértela toda seguida. Creo que la misma historia te lo pide y tú notas que ya no estás escribiendo en el mismo formato. Es diferente cuando solo te tienes a ti misma como opinadora.

¿Te planteas cambiar radicalmente y, de repente, atreverte a escribir un thriller?

Yo siempre me lo planteo todo, otra cosa es que lo haga. No sé si lo haría, pero sí, sería divertido igualmente. No me cierro ninguna puerta.

El ascenso de la escritora ha sido muy rápido | Mireia Comas

Han pasado más de cuatro años desde que te descubrió una gran editorial, Penguin. ¿Has llegado a creértelo o todavía tienes eso de no acabar de ser consciente?

Siento que suena mucho a falsa modestia, pero creo que todavía no soy consciente de todo lo que está pasando. Parece que hayan pasado muchos años, pero es muy poco tiempo para adaptarte a una vida que nunca pensarías que tendrías. Nadie te enseña a vivir estas cosas y no tienes ningún punto de referencia. Y no es que ahora me lo crea más, sino que estoy más segura de mi posición y eso me permite jugar más. Me ha dado esta seguridad de saber que no me siguen solo por un libro, que es una gran inseguridad.

Has viajado por todo el mundo para promocionar tu escritura, debes haberte convertido en la gran estrella de tu pueblo mallorquín de menos de 1.000 habitantes.

No, no. Allí me tratan muy bien, pero con el típico trato de pueblo y de gente que te conoce de toda la vida. Allí no soy Joana la escritora, sino la Joana que es nieta de otra Joana. Noto que están contentos, que están orgullosos, pero tienen tanto respeto que no te lo dicen directamente y no te hablan de trabajo. Ellos saben que tú ya no vives allí y cuando vas a casa es para ver a la familia y estar tranquila. Se preocupan más de ti como persona que como escritora y eso es muy bonito.

¿Cómo es tu relación con los lectores?

Siempre me he sentido un poco hermana mayor de mis lectoras, que digo lectoras porque la gran mayoría son chicas. Cuando vienen a las firmas las veo tan nerviosas y bloqueadas que hace que me salga este instinto de hermana mayor. La nuestra es una relación muy cercana y me da rabia no poder conocerlas una a una, que me encantaría, pero es imposible. Sea como sea, sí que tenemos esta confianza.

Joana Marcús defiende que la literatura juvenil no es solo para adolescentes | Mireia Comas

¿La literatura juvenil es solo para gente joven?

La mayor parte de mi público se encuentra en la franja de edad entre 15 y 25 años, de mi edad o un poco más pequeñas. Ahora bien, después siempre te encuentras sorpresas porque cada vez me leen más chicos, que ya tocaba, o madres que quieren saber qué lee su hija y se enganchan, abuelos y abuelas… La literatura juvenil no es solo para adolescentes, hay gente adulta que lee libros juveniles de la misma manera que yo también leo algunos que serían para un público muy adulto. No nos hemos de cerrar.

¿Ya tienes en mente algún otro libro? ¿O te das un tiempo para disfrutar de este que acabas de publicar?

Ahora me han dejado un poco tranquila, pero no sé estar sin escribir.