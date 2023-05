El Govern treballarà per garantir aigua als canals del Delta tot l’estiu

El Govern s’ha compromès a “treballar amb les comunitats de regants” del delta de l’Ebre per salvar i “portar a terme” tota la campanya de l’arròs. Per això, el primer objectiu del departament d’Acció Climàtica és aconseguir que hi hagi aigua als canals més enllà del mes de juliol, termini fins al qual la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) assegura la meitat de la concessió. La consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha remarcat que, arribats aquest punt, caldrà “tornar-se a asseure per veure si la garantia pot continuar”. Jordà s’ha reunit aquest dilluns a Madrid amb la vicepresidenta del govern espanyol i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, i ha demanat que es garanteixi “el cabal ecològic de l’Ebre”, malgrat que no hi hagi cabal ambiental per al Delta establert al pla de conca. A més, la consellera ha aprofitat la trobada per reclamar a la Moncloa més implicació en el finançament d’infraestructures del cicle de l’aigua, tal com informa l’Agència Catalana de Notícies (ACN).

Acció Climàtica ha exigit més implicació a l’executiu de Pedro Sánchez per combatre la sequera que afecta Catalunya i ajudar a salvar els camps de conreu i les explotacions ramaderes afectades per la falta d’aigua. Jordà ha instat Ribera que la Generalitat pugui prendre decisions pel que fa a la gestió de la conca catalana del riu Ebre a través de la CHE, la qual té competència per aplicar mesures per a les comunitats de regants del canal d’Urgell, que inclou les comarques de l’Urgell, Pla d’Urgell, Noguera, Segrià i Garrigues. La consellera d’Acció Climàtica ha recordat que en la comissió de desembassament de divendres, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre va detallar que l’aigua als canals de reg estava garantida fins a finals de juliol. Això suposa una concessió de 20 m3/s entre totes dues comunitats de regants i l’executiu català ha demanat que es mantingui com a cabal ambiental per al delta de l’Ebre. L’aigua que va als arrossars té una funció ecològica perquè alimenta badies i llacunes.

La consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, en una atenció als mitjans davant del Ministeri de Transició Ecològica | ACN (Roger Pi de Cabanyes)

La Generalitat va fer aquesta petició a la CHE advocant al compliment de Pla Hidrològic de conca de l’Ebre (PHE), i com a “recordatori dels seus deures jurídics”. Així i tot, la norma de gestió no preveu un cabal ecològic per al delta de l’Ebre, i no hi estaria reconegut ni contemplat, com assenyala la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE).

Els 20 m3/s que reclama Acció Climàtica com a cabal ecològic per als canals de regadiu és ara mateix la meitat de la concessió de la qual disposen. Per la seva part, la PDE defensa que la petició s’ha d’elevar als 19 i 23 m3/s que, respectivament i de forma habitual, tenen al marge esquerre i dret per a regar els arrossars. La plataforma remarca que aquest estiu “fa falta tota l’aigua” i lamenta que el Govern no ha emprès mesures legals per reclamar aquest cabal ecològic dels canals perquè “no existeix”. “Si en algun punt del PHE es reconeixen aquests 20 m3/s, no ho hem llegit, però benvingut si hi és i que sigui un factor limitant”, han afegit.

Finançar infraestructures

Jordà també ha exigit a la Moncloa que s’involucri en el finançament d’infraestructures del cicle de l’aigua que seran necessàries per afrontar la sequera i, per això, ha reclamat “més múscul” per poder executar-les “de manera ràpida”. “Hem vingut a demanar la possibilitat d’aconseguir un finançament extra per fer altres obres d’emergència que considerem importants i que farem tant sí com no”, ha explicat la titular d’Acció Climàtica en una atenció als mitjans posterior a la reunió, després que l’executiu espanyol aprovés invertir en l’ampliació de la dessaladora de Tordera.

El Govern i el Ministeri treballaran per determinar quines infraestructures d’emergència es podrien finançar amb crèdits dels fons europeus. “Entenem que és una molt bona fórmula també i que a partir d’aquí decidirem aquelles que hi encaixin millor”, ha afirmat Jordà.

La consellera també ha demanat a Ribera que faci “una mica de pont” amb el Ministeri d’Agricultura per aconseguir que s’impliqui en el finançament de les obres de modernització del canal d’Urgell. La Generalitat continua esperant resposta d’Agricultura després d’haver proposat que l’Estat assumeixi el 40% d’aquests treballs.