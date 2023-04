El Govern descarta canviar la fase de la sequera pel turisme

L’impacte del turisme està previst en la crisi per la sequera a Catalunya i el Govern no preveu que això pugui provocar un canvi de fase, la qual implicaria aplicar noves restriccions. Aquest dimecres, l’endemà que la Generalitat hagi alertat que si no plou en els pròxims mesos, el país entrarà en fase d’emergència al setembre; el director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Samuel Reyes, ha assegurat que, malgrat que “incrementi el turisme” durant l’estiu, l’executiu ja ho té en compte en les seves planificacions i, per això, no caldrà aplicar canvis d’estat de la situació d’excepcionalitat per la manca d’aigua. A més, Reyes ha defensat que, durant el període estival, també es produeix un efecte d’equilibri entre la ciutadania que va d’unes poblacions a les altres.

Menys consum d’aigua a hotels i restaurants

Reyes ha ofert unes declaracions als mitjans abans d’una reunió aquest matí amb mig miler de representants del sector turístic a Barcelona. El director de l’ACA ha acabat recordant que només aplicant un canvi de fase de la sequera, el Govern es veuria obligat a aplicar noves restriccions que, en la situació actual, encara no són necessàries.

Abans de la trobada també ha parlat la directora general de Turisme del Govern, Marta Domènech, que ha agraït els esforços que han fet en els últims anys el sector de l’hostaleria i la restauració per reduir el seu consum d’aigua. Domènech ha destacat el “compromís” del sector per “fer la feina ben feta” i ha remarcat que la fa des de fa anys. Per això, ha apostat per conscienciar també al visitant i a la resta de sectors econòmics. De fet, a mitjans de maig, l’ACA es trobarà amb el sector industrial de Catalunya per abordar aquesta mateixa qüestió.

Aquest dimecres, el Govern s’ha reunit amb centenars de representants de patronats, ajuntaments, empreses i entitats.

Ajudes pels ramaders i agricultors

El sector de la ramaderia i l’agricultura és un dels que està fent més esforços i sacrificis per no agreujar la sequera a Catalunya, però disposen de poques ajudes per poder aplicar tantes mesures. En aquest sentit, la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha instat el Ministeri d’Agricultura a fer amb “urgència” un nou decret de sequera que inclogui a Catalunya i ofereixi ajudes directes al sector agrícola i ramader. Jordà es troba a Madrid per participar en una reunió de la taula de la sequera i, des d’allà, ha recordat que la situació de les conques catalanes és “extrema” i ha defensat que ha quedat “sobradament manifest” que cal incloure-les en un decret de mesures urgents.

La titular d’Acció Climàtica ha mostrat “preocupació màxima” per com està afectant la manca d’aigua al sector agrícola i ramader al país.