La Generalitat descarta cambiar la fase de la sequía por el turismo

El impacto del turismo está previsto en la crisis por la sequía en Cataluña y el gobierno catalán no prevé que esto pueda provocar un cambio de fase, la cual implicaría aplicar nuevas restricciones. Este miércoles, al día siguiente que la Generalitat haya alertado que si no llueve en los próximos meses, el país entrará en fase de emergencia en septiembre; el director de la Agencia Catalana del Agua (ACA), Samuel Reyes, ha asegurado que, a pesar de que «incremente el turismo» durante el verano, el ejecutivo ya lo tiene en cuenta en sus planificaciones y, por eso, no habrá que aplicar cambios de estado de la situación de excepcionalidad por la carencia de agua. Además, Reyes ha defendido que, durante el periodo estival, también se produce un efecto de equilibrio entre la ciudadanía que va de unas poblaciones a las otras.

Menos consumo de agua en hoteles y restaurantes

Reyes ha ofrecido unas declaraciones a los medios antes de una reunión esta mañana con medio millar de representantes del sector turístico en Barcelona. El director de la ACA ha acabado recordando que solo aplicando un cambio de fase de la sequía, el gobierno catalán se vería obligado a aplicar nuevas restricciones que, en la situación actual, todavía no son necesarias.

Antes del encuentro también ha hablado la directora general de Turismo de la Generalitat, Marta Domènech, que ha agradecido los esfuerzos que han hecho en los últimos años el sector de la hostelería y la restauración para reducir su consumo de agua. Domènech ha destacado el «compromiso» del sector para «hacer el trabajo bien hecho» y ha remarcado que lo hace desde hace años. Por eso, ha apostado para concienciar también al visitante y al resto de sectores económicos. De hecho, a mediados de mayo, la ACA se encontrará con el sector industrial de Cataluña para abordar esta misma cuestión.

Este miércoles, el gobierno catalán se ha reunido con centenares de representantes de patronatos, ayuntamientos, empresas y entidades.

Ayudas para los ganaderos y agricultores

El sector de la ganadería y la agricultura es uno de los que está haciendo más esfuerzos y sacrificios por no agraviar la sequía en Cataluña, pero disponen de pocas ayudas para poder aplicar tantas medidas. En este sentido, la consejera de Acción Climática, Teresa Jordà, ha instado el Ministerio de Agricultura a hacer con «urgencia» un nuevo decreto de sequía que incluya en Cataluña y ofrezca ayudas directas al sector agrícola y ganadero. Jordà se encuentra en Madrid para participar en una reunión de la tabla de la sequía y, desde allá, ha recordado que la situación de las cuencas catalanas es «extrema» y ha defendido que ha quedado «sobradamente manifiesto» que hay que incluirlas en un decreto de medidas urgentes.

La titular de Acción Climática ha mostrado «preocupación máxima» por cómo está afectando la carencia de agua al sector agrícola y ganadero en el país.