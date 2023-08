Aquests són els punts on s’han superat els 40 graus cinc dies seguits

Aquesta ha sigut una setmana especialment calorosa a Catalunya. Les altes temperatures han persistit durant dies, superant uns llindars de calor fora de l’habitual per aquestes dates de l’any. De fet, la temperatura màxima ha superat els 40 graus durant 5 dies consecutius a sectors de l’interior i de la Ribera d’Ebre, així com a diversos trams del prelitoral el dimecres 23 d’agost. Aquest va ser el dia en el qual es va assolir el pic més elevat de temperatura de Catalunya, superant el 18 de juliol d’enguany i el 28 de juny de 2019. Un clar exemple d’aquesta calorada és que l’Observatori de l’Ebre va registrar 43,6 graus, rècord absolut dels seus 118 anys de dades.

Tot i que hi ha hagut alguns dies puntuals en els quals s’han assolit temperatures més altes localment de les que s’han viscut aquesta setmana, el fet que la calor extrema, tant diürna com nocturna, hagin persistit tant en el temps converteixen la setmana en l’onada de calor més intensa que s’ha mesurat a Catalunya considerant una setmana de durada, sobretot a l’interior. En aquest sentit, un aspecte molt rellevant de l’onada de calor ha estat l’elevada temperatura nocturna, amb matinades per sobre dels 25 graus a sectors del litoral i prelitoral i en indrets elevats de l’interior. Ara bé, si analitzen un període més llarg, l’onada de calor de l’agost de 2003 encara va ser més destacada, sobretot prop de la costa i el prelitoral.

Piscines municipals obren gratuïtament durant les onades de calor | ACN

El forn de Barcelona

Una de les ciutats de Catalunya que més ha patit aquesta elevada calor ha estat Barcelona. La nit del dimarts 22 al dimecres 23 va ser especialment càlida a la capital catalana, amb valors de temperatura mínima entre 28 i 30 °C. Es van mesurar mínimes de 29,8 °C a Can Bruixa o 29,1 °C al Raval, valors extremament elevats, però amb un precedent la nit del 4 al 5 d’agost de 2018, quan Can Bruixa va mesurar 29,9 °C de mínima i el Raval 29,8 °C.