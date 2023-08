Un incendi a Arbúcies obliga a confinar un càmping

Aquest divendres ha esclatat un nou incendi a Catalunya. Poc després de les dues de la tarda s’ha originat un petit foc a Arbúcies (la Selva), prop de la carretera Gi-543. Immediatament, els Bombers de la Generalitat s’han posat en marxa per fer front a les flames i intentar evitar que el foc es propagui, provocant una desgràcia major. En aquests moments hi treballen 34 dotacions del cos, entre elles nou d’aèries. Com a mesura preventiva, els Bombers han demanat el confinament d’un càmping i de tretze masies, tot i que asseguren que les persones que hi viuen no corren perill.

De la mateixa manera que ho han fet els agents d’extinció d’incendis, la policia local també ha desallotjat les urbanitzacions la Joia i Palau, d’on han marxat una vuitantena de veïns. Així doncs, amb les mesures preventives preses, la prioritat dels equips d’emergències és el flanc dret, per evitar que les flames arribin a un barranc. Les flames han afectat, de moment, un total de cinc hectàrees, i treballen perquè no creixin més. Les ADF de la comarca de la Selva també s’han mobilitzat fins al punt d’origen de les flames per donar un cop de mà en les tasques d’extinció del foc.

L’incendi que s’ha declarat a Arbúcies / ACN

Segons informen els Bombers en un comunicat, l’incendi no avança empès pel vent, sinó per l’orografia del terreny. El cap del foc ha coronat un petit turó i la prioritat dels efectius d’extinció és atacar el flanc dret, que ja fa recorregut descendent, perquè no s’encaixi en un barranc. El foc llença alguns focus secundaris “de poca importància” i els efectius estan revisant el perímetre per descartar noves ignicions.

Estiu d’incendis

Aquest mes d’agost les flames han sigut unes de les principals protagonistes. L’incendi més gran que s’ha registrat a Catalunya és el de Portbou, que va cremar gairebé una setmana i va calcinar més de 550 hectàrees. Més enllà del de Portbou, fa dos dies una nena de vuit anys va perdre la vida en iniciar-se un incendi en un bungalou del càmping Montblanc Park, a Montblanc (Conca de Barberà). Els Bombers van rebre un avís quan faltaven cinc minuts per les cinc de la matinada alertant d’un incendi a l’interior del càmping. Tan bon punt rebre l’alerta, el cos de Bombers de la Generalitat s’han posat en marxa i s’han desplaçat fins al lloc de la ignició. Allà han trobat un incendi completament desenvolupat en un dels bungalous, amb molta càrrega de foc. La resta d’ocupants que estaven passant la nit al càmping ja s’estaven evacuant, però de primeres han trobat a faltar una menor. Un cop van aconseguir extingit les flames, van trobar el cos sense vida de la víctima.